הפינוי במגלשות החירום| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
כך זה הסתיים
פאניקה בטיסה: עשרות נוסעים פונו בבהלה במגלשות החירום מהמטוס - זו הסיבה | צפו
דרמה בטיסה: טיסת פגסוס שהתכוננה להמריא בסוף השבוע מאנקרה לאיזמיר חוותה רגעי דרמה עקב עשן שמילא את תא הנוסעים, הנוסעים פונו בבהילות באמצעות מגלשות החירום | טיסה מספר PC2474, שהייתה אמורה להמריא משדה התעופה אנקרה אסנבוגה לאיזמיר, החלה בנסיעה על המסלול, כאשר לפתע עשן החל לעלות בתא הנוסעים | הצוות, שהבחין במצב, נקט פעולה מהירה, והנוסעים פונו בבטחה מהמטוס באמצעות מגלשות חירום מתנפחות | לא היו נפגעים במהלך הפינוי (תעופה)
אא
כיכר השבת |
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