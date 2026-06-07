כך זה הסתיים פאניקה בטיסה: עשרות נוסעים פונו בבהלה במגלשות החירום מהמטוס - זו הסיבה | צפו דרמה בטיסה: טיסת פגסוס שהתכוננה להמריא בסוף השבוע מאנקרה לאיזמיר חוותה רגעי דרמה עקב עשן שמילא את תא הנוסעים, הנוסעים פונו בבהילות באמצעות מגלשות החירום | טיסה מספר PC2474, שהייתה אמורה להמריא משדה התעופה אנקרה אסנבוגה לאיזמיר, החלה בנסיעה על המסלול, כאשר לפתע עשן החל לעלות בתא הנוסעים | הצוות, שהבחין במצב, נקט פעולה מהירה, והנוסעים פונו בבטחה מהמטוס באמצעות מגלשות חירום מתנפחות | לא היו נפגעים במהלך הפינוי (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 14:00