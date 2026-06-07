כיכר השבת
כך זה הסתיים

פאניקה בטיסה: עשרות נוסעים פונו בבהלה במגלשות החירום מהמטוס - זו הסיבה | צפו

דרמה בטיסה: טיסת פגסוס שהתכוננה להמריא בסוף השבוע מאנקרה לאיזמיר חוותה רגעי דרמה עקב עשן שמילא את תא הנוסעים, הנוסעים פונו בבהילות באמצעות מגלשות החירום | טיסה מספר PC2474, שהייתה אמורה להמריא משדה התעופה אנקרה אסנבוגה לאיזמיר, החלה בנסיעה על המסלול, כאשר לפתע עשן החל לעלות בתא הנוסעים | הצוות, שהבחין במצב, נקט פעולה מהירה, והנוסעים פונו בבטחה מהמטוס באמצעות מגלשות חירום מתנפחות | לא היו נפגעים במהלך הפינוי (תעופה)

הפינוי במגלשות החירום
הפינוי במגלשות החירום| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
הסוללה השרופה על המטוס (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
המטוס לאחר הפינוי (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
סוללהעשןאיזמירמגלשת חירום
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

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