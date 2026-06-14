כיכר השבת
מאות נוסעים על הסיפון

דרמה בשחקים: ברק פגע במנוע המטוס באמצע הטיסה - כך זה נגמר | צפו

דרמה בשמיים: טיסה של חברת התעופה סרי לנקן איירליינס מקולומבו לסידני נפגעה בסוף השבוע מברק בעת ההמראה מקולומבו, וגרמה נזק למנוע השמאלי שלה | מטוס האיירבוס A330-243 חזר לשדה התעופה לאחר התקרית | חברת התעופה אישרה כי המטוס נחת בשלום עם 207 נוסעים ו-16 אנשי צוות על הסיפון שעה לאחר מכן | צפו בתיעוד (תעופה)

האש שיצאה מהמנוע
האש שיצאה מהמנוע| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
המנוע ההרוס לאחר הנחיתה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
ברקסרי לנקהפגיעת ברק
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

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