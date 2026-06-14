האש שיצאה מהמנוע| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
מאות נוסעים על הסיפון
דרמה בשחקים: ברק פגע במנוע המטוס באמצע הטיסה - כך זה נגמר | צפו
דרמה בשמיים: טיסה של חברת התעופה סרי לנקן איירליינס מקולומבו לסידני נפגעה בסוף השבוע מברק בעת ההמראה מקולומבו, וגרמה נזק למנוע השמאלי שלה | מטוס האיירבוס A330-243 חזר לשדה התעופה לאחר התקרית | חברת התעופה אישרה כי המטוס נחת בשלום עם 207 נוסעים ו-16 אנשי צוות על הסיפון שעה לאחר מכן | צפו בתיעוד (תעופה)
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כיכר השבת |
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