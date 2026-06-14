מאות נוסעים על הסיפון דרמה בשחקים: ברק פגע במנוע המטוס באמצע הטיסה - כך זה נגמר | צפו דרמה בשמיים: טיסה של חברת התעופה סרי לנקן איירליינס מקולומבו לסידני נפגעה בסוף השבוע מברק בעת ההמראה מקולומבו, וגרמה נזק למנוע השמאלי שלה | מטוס האיירבוס A330-243 חזר לשדה התעופה לאחר התקרית | חברת התעופה אישרה כי המטוס נחת בשלום עם 207 נוסעים ו-16 אנשי צוות על הסיפון שעה לאחר מכן | צפו בתיעוד (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 13:40