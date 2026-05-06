מטוס חברת 'וויזאייר' ( צילום: shuterstock )

הפרויקט להקמת מרכז תפעולי של חברת התעופה ההונגרית "וויז אייר" בישראל - הוקפא בשלב זה.

ההחלטה מגיעה בעקבות אי חזרתה המתמשכת של ענקית הלואו-קוסט להפעיל טיסות אל ומישראל, ומהווה מכה קשה לצרכן הישראלי שציפה לירידה במחירי הטיסות. רק לפני חודשים ספורים קידמה המדינה מהלך רגולטורי משמעותי שנועד לאפשר לוויז אייר להקים "האב" בנתב"ג - תוכנית שאפתנית שכללה השקעה של כמיליארד דולר, הצבת עשרה מטוסים בישראל והוספת עשרות קווים חדשים. התוכנית נתפסה כפריצת דרך שתביא לתחרות אמיתית בשוק התעופה הישראלי ולהורדת מחירים משמעותית. שנה וחצי של מגעים - ואז הקפאה בנט פגש בבני ברק את הרב שקרא "לשטח את עזה" - וזה מה שהיה לו להגיד כיכר השבת | 05.05.26 יריקה לפרצוף ראש הממשלה לשעבר אולמרט במתחם הגדול בתל אביב יוני גבאי | 05.05.26 במשך כשנה וחצי ניהלו משרד התחבורה והחברה ההונגרית מגעים סביב הקמת בסיס פעילות קבוע של החברה בנתב"ג. מנכ"ל החברה, יוז'ף ואראדי, אף הגיע לישראל בנובמבר 2025 לפגישה עם שרת התחבורה מירי רגב, והצהיר כי התוכנית היא להקים "האב" בישראל כבר במהלך 2026. אולם המציאות התבררה כשונה. החברה הונגרית הודיעה בתחילת השבוע כי היא משעה את כלל טיסותיה לישראל וממנה עד ה-29 במרץ, בעקבות ההסלמה הביטחונית באזור. בהודעת החברה צוין כי "בטיחותם וביטחון הנוסעים, הצוות והמטוסים בראש סדר העדיפויות של החברה".

מטוס של חברת וויז אייר ( צילום: Moshe Shai/FLASH90 )

זינוק במחירי הדלק פוגע בחברות הלואו-קוסט

ברקע ההחלטה להקפיא את הפרויקט עומדת גם הטלטלה בענף התעופה העולמי בעקבות הזינוק במחירי הדלק הסילוני. מומחי התעופה מציינים כי עליית מחירי הדלק פוגעת במיוחד במודל הפעילות של חברות הלואו-קוסט, המבוסס על שוליים צרים ותפעול יעיל במיוחד.

וויז אייר מפעילה כיום בסיס פעילות משמעותי בנמל התעופה הבינלאומי קוטאיסי בגיאורגיה, משם היא מפעילה ארבעה מטוסים המשרתים 28 קווים ל-17 מדינות שונות באירופה ואסיה. החברה הונגרית נחשבת לאחת מחברות הלואו-קוסט המובילות באירופה.

נתב"ג בימים אלה | אילוסטרציה ( צילום: רשות שדות התעופה )

השלכות על הצרכן הישראלי

הקפאת הפרויקט מהווה אכזבה כבדה לצרכן הישראלי, שציפה לכניסתה של חברת לואו-קוסט גדולה לשוק המקומי. בעבר הפעילה וויז אייר קו לואו-קוסט מישראל ללונדון, במחירים שהחלו מ-309 שקלים בלבד, וההבטחה הייתה להרחבה משמעותית של רשת הקווים.

יצוין כי בתקופה האחרונה הצטרפו לשוק הישראלי מספר חברות לואו-קוסט חדשות, ביניהן החברה הגיאורגית One Click והחברה האוקראינית SkyUp, אך אף אחת מהן אינה בסדר גודל של וויז אייר ואינה יכולה להוות תחליף אמיתי לתוכנית ההאב השאפתנית שהוקפאה.

במשרד התחבורה נמסר כי ימשיכו לעקוב אחר ההתפתחויות ולבחון את האפשרות לחידוש המגעים עם החברה בעתיד, בכפוף לשינוי בנסיבות.