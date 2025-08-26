כנסו לאווירה: התוועדות אלולית באולפן 'כיכר השבת'

בפתחו של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. חודש זה, המלא באווירה מיוחדת של התעלות רוחנית והכנה לימים הנוראים, מתארח באולפן, נגן החליל והיוצר, ניב כליל החורש, המגיע אלינו לרגל צאת אלבומו החדש והמרגש, "Sources" (מקורות).

ניב, הידוע בנגינתו המרטיטה ובחיבורו העמוק למוזיקה כשהוא מנגן בדרך כלל לצידם של אמנים מוכרים, לוקח הפעם ניגונים עתיקים מהמקורות ומעניק להם פרשנות חדשנית ועכשווית. כפי שניב מציין, "התאספנו עשרה חברים עניין, עמדנו מול המיקרופון באולפן, החזקנו ידיים וכך שרנו את כל הניגונים", מה שהעניק לאלבום נופך של אחדות וחיבור.

לצד ניב, מתארחים באולפן שני נגנים מוכשרים שלקחו חלק משמעותי ביצירה ובהופעה: אליה, על האקורדיון, שהוא גם גיסו של ניב, ויהונתן ניצן, על הפסנתר, אמן ויוצר בפני עצמו, שעורך מופעים משותפים עם ניב. יחד, הם יוצרים הרמוניה מוזיקלית עשירה, המשלבת את המסורת עם חדשנות, ואת העדינות של החליל עם עוצמתם של הכלים הנוספים. ניב מעיד על יהונתן: "אני חושב שהיתרון הגדול עם יונתן זה שהוא תמיד יסתדר איתך לא משנה מה יקרה, היכולות שלו מופלאות".

האלבום "Sources" נוצר בתקופה מאתגרת, במהלכה ניב שירת במילואים. עובדה זו מעניקה לאלבום רובד נוסף של משמעות, ומדגישה את כוחה של המוזיקה ככלי לביטוי רגשות, להתמודדות ולחיבור, גם בזמנים קשים. ניב מספר כי האלבום הוא תוצר של הבנה עמוקה כי הזמן חמקמק, וכי יש לפעול ולהגשים חלומות ורצונות, במיוחד כעת. הוא מציין: "האלבום הזה בעצם נוצר גם ממש בתוך מלחמה... משהו במלחמה גם קצת הביא אותי לעשות את זה... כי אתה מבין שהזמן פה לפעמים הוא חמקמק, ואתה מבין שכדאי לפעול בעולם עכשיו ולא לחכות".

ניר מתייחס לבחירה שלו ליצור מוזיקה אינסטרומנטלית בעולם של מוזיקת פופ רגילה: "אני חושב שדווקא היום... אנשים לפעמים מחפשים את זה, כי מספיק ללכת ברחוב מפה לבלוק הצמוד, הכמות מידע שאני מקבל בזמן קצר כזה היא לא הגיונית וזה בלי שהסתכלתי בטלפון... אז לבוא וממש לשים אוזניות ולשמוע מוזיקה אינסטרומנטלית זה ניקיון לאוזן ולנפש".

לכבוד חודש אלול, המוזיקאים מבצעים באולפן את ניגון "אבינו מלכנו" של אדמו"ר הזקן, ניגון חב"ד עתיק ומרגש, וניב מספר את הסיפור המרגש מאחורי ניגון "אוחילה" שנוגן על ידו בלבנון במהלך מילואים. ניב משתף: "אני לא יודע אם יש עוד צבא כזה בעולם שעובר כאלה אירועים, ואז יושב ביחד עם לב שבור, ועם ראש מורם".

במסגרת הפינה החדשה בתכנית "קנאת סופרים", מתייחס ניב כליל החורש לשיר של אמן אחר שהיה רוצה להיות חלק ממנו: "הלוואי והיית מזמין אותי להקליט אותו איתך".

צפו בתכנית והתכוננו למסע מוזיקלי מרתק, שיחבר אתכם לשורשים, ירומם את הנפש ויכניס אתכם לאווירה המיוחדת של ימי אלול.