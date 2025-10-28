קובי ברומר חושף את הסוד: "הבמה היא הבריחה שלי"

הזמר קובי ברומר, מהשמות הבולטים והאנרגטיים במוזיקה החסידית-ישראלית, התארח באולפן "כיכר השבת" לראיון גלוי לב, בו שיתף את הקהל בתחנות חייו המוזיקליות והאישיות. ברומר, הידוע בלהיטיו המקפיצים ובנוכחותו הכובשת על במות האירועים, הציג צד פחות מוכר של אמן מתלבט, שמחפש איזון בין יצירה אישית לציפיות הקהל.

לאחר שהוציא שירים רבים שהפכו ללהיטים מושמעים ברדיו, ברומר הוציא בשנה האחרונה מיני-אלבום (EP). בראיון הוא מספר על האתגר והמשמעות של מהלך כזה בעידן הסינגלים:

"עשיתי אלבום, זה היה בשבילי אתגר גדול שהיה חלום, חלום להוציא אלבום... כל הזמן הייתי נשאל, מתי האלבום, מתי האלבום... וזהו, ברוך השם, עשיתי וי לדבר הזה."

הוא מתאר את התחושות שלאחר הוצאת האלבום כ"מדהימות", ומסביר כי עבורו, האלבום מהווה סוג של הישג אישי וחותם מקצועי, גם אם בעידן הנוכחי הדרך המקובלת היא שחרור סינגלים בודדים.

הדילמה האומנותית: חסידי או ישראלי?

אחת הנקודות המעניינות ביותר בראיון הייתה ההתלבטות של ברומר לגבי המשך דרכו המוזיקלית. ברומר, שנוטה בשנים האחרונות לסגנון ישראלי יותר, חושף כי הוא שוקל כעת "לחזור הביתה" לשורשים החסידיים.

הוא סיפר כי הוא עובד על שיר חסידי "מאוד מאוד חסידי", וכי תגובת אחיו ואנשים קרובים הפתיעה אותו: "השמעתי את זה לכמה אנשים קרובים אליי... ביניהם אחי שפחות מגיע מהמגזר החרדי, והוא אומר לי, זה מה שמרגש אותי. ואני מבין שאולי קצת הלכתי למקום שהוא לא נכון... הרבה אמרו לי, "קובי, אתה צריך את החסידי, אנחנו אוהבים אותך בקומזיצים, שם אנחנו מתחברים אליך הרבה יותר, פחות בישראלי".

ברומר מבהיר כי הוא אוהב את שני הסגנונות, אך נראה שהתגובות הללו מכוונות אותו לגל הבא של יצירתו: "השירים הבאים בעזרת השם יהיו יותר חסידים, עם קריצה לפה, קריצה לשם."

"הבמה היא הבריחה שלי": הסוד שמאחורי האנרגיה

ברומר, שנחשב לאחד הזמרים המצליחים ומבוקשים ומופיע כמעט מדי ערב בחתונות, נשאל כיצד הוא מצליח לשמור על אנרגיות שיא במשך ארבע שעות בכל אירוע, במיוחד כשיום קשה מאחוריו. בתשובה כנה ומרגשת, הוא חשף את המניע העמוק שלו:

"הבמה היא הבריחה שלי מכל החיים. זאת אומרת, אם אתה עובר יום קשה, יום האתגר... על הבמה יש לך שמה את המקום שאתה יכול להשתחרר ולשים את הכול בצד... הבמה בשבילי זה התרופה שלי".

לסיום, ברומר ואחיו משה, המשמש כמנהלו המוזיקלי, ביצעו באולפן את השיר המרגש "לראות בשובך", תוך התייחסות אקטואלית כואבת לחטופים ולחללים.

צפו בראיון המלא ובביצוע המרגש: