הוא נכנס לאולפן 'המבקר' של 'כיכר השבת' עם חיוך קטן וביישן, אבל מהר מאוד מתברר שמאחורי המעטה הצנוע מסתתר אמן עם אמת פנימית וקול אישי שלא מתפשר. בני הורוביץ, שפרץ בסערה השנה אל מרכז העשייה המוזיקלית, הגיע לשיחה פתוחה עם מבקר המוזיקה נתנאל לייפר, שם חשף את המסע מילד שמשחק במילים ועד לראפר שמופיע על במות גדולות ומשתתף בלהיטים של גדולי הזמר החסידי.

"שיקראו לי ראפר, שיקראו לי זמר"

כבר בפתיחת הראיון, הורוביץ התמודד עם השאלה שמעסיקה לא מעט ממאזיניו: מי אתה בעצם? ראפר או זמר? "אני עושה את מה שאני הכי טוב בו, מי שמתחבר - ברוך הבא", הוא עונה בחיוך, ומוסיף בהומור עצמי: "שכל אחד יבחר מה שהוא רוצה. ישים אותי ראפר, ישים אותי זמר, ישים אותי מפיק... כל עוד זה בתחום של המוזיקה – זה סבבה לי". הגישה הזו, שמשוחררת מהגדרות, היא אבן יסוד בדרכו האמנותית של הורביץ.

"האמנתי בז'אנר שאין לו מקום"

שורשי היצירה של הורוביץ נטועים עוד בילדות, אז נהג "לכתוב מילים חדשות לשירים מוכרים", כפי שהוא מספר. אולם ההתבגרות הביאה עמה בשלות, ובגיל 16 הוא כבר החל לכתוב ראפ "ברצינות". במשך שנים הוא ניסה להפיק חומרים לאמנים אחרים, אך הדרך הייתה רצופה בקשיים. "התייאשתי", הוא מודה בכנות.

אחרי שניסה להפיק חומרים לאחרים, הוא הבין שהגיע הזמן להרים את הכפפה בעצמו. "תמיד אמרו לי: למה אתה לא מוציא את המוזיקה שלך החוצה? עד שהבנתי שזה הזמן". וכך נולד סינגל הבכורה שלו.

"מבול" ו"הוא ולא אחר": הדרך אל האור

הפריצה הגדולה הגיעה עם הלהיט "אזעקות של אמונה", יחד עם הזמר קובי ברומר ששוחרר בעיצומה של מלחמה והפך דווקא אז לשיר המזוהה איתו ביותר. "היה אמור להיות כיוון אחר, בהתחלה הכול זז הצידה בגלל המלחמה וקיבלתי עליו הרבה אהבה ופידבק – אז הלכתי על זה בכל הכוח גם ליצירה האישית שלי, למרות ש"מבול" כבר היה מוכן לחלוטין".

נקודת ציון משמעותית נוספת הייתה שיתוף הפעולה עם הזמר יידל ורדיגר, בלהיט הענק שלו מאלבומו החדש - "הוא ולא אחר". "זו הייתה זכות עצומה", הוא מספר בהתרגשות, "פתאום אחרי שהקלטתי את הסקיצה הראשונה לבקשתו של מוישי רוט, אני מקבל הודעה מיידל עצמו – הוא כותב לי שהוא אהב בטירוף. בסוף אפילו השאירו את הסקיצה הראשונית שהקלטתי אצלי באולפן. זו הייתה חוויה מטורפת".

"השירים שלי מדברים על התמודדויות ורגשות"

כשמדברים על התוכן, הורוביץ חושף את הפילוסופיה שמאחורי שיריו. "אני קצת פילוסוף על החיים", הוא אומר, "רוב השירים שלי מדברים על התמודדויות, רגשות, סערות. זה מרגיש לי הכי טבעי – לבטא את מה שאני עובר". הוא לא חושש לגעת בנקודות כאובות, והאומץ הזה הופך אותו לאמן נדיר בנוף המוזיקה המגזרית. "יש דברים שאצל אחרים לא נעים לפתוח", הוא מודה, "אצלי זה הפוך – אני מרגיש שזה מה שאני מביא, זה הקול שלי".

קנאת סופרים: "ירושלים" של איתי דוד

בפינת "קנאת סופרים" בתוכנית, התבקש הורוביץ לציין שיר של אמן אחר שהיה שמח לכתוב בעצמו, והפתיע עם הבחירה: "ראיתי לא מזמן את השיר 'ירושלים' של איתי דוד – מאוד אהבתי, יש לו פוטנציאל גדול".

אלבום בכורה בדרך

לקראת סיום, הורוביץ חושף שהוא עובד בימים אלה על אלבום בכורה, בהפקתו של בן שופן. "יש לי הרבה חומר מוכן, ואני כל הזמן בתוך היצירה", הוא משתף, אך לא מתחייב על מתכונת סופית: "יכול להיות שזה יצא כסינגלים, יכול להיות כאלבום מלא, אנחנו עוד מתלבטים", הוא אומר בחיוך.

צפו בראיון המלא: