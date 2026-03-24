זבולון נתנוב: "העולם עובר למסכים, איך אפשר לגדל ככה דור?"

בימים לא פשוטים של מלחמה, כשטילים נופלים ואנו זקוקים להרבה תפילות וישועות, הגיע לאולפן "המבקר" של 'כיכר השבת', הזמר והיוצר זבולון נתנוב. בראיון, הוא מספר על הדרך שעשה מעמדת הקלידן לקדמת הבמה, על השילוב בין אירועים חסידיים ליצירה מקורית, ועל הסינגל החדש והמרגש "לגדל את הילד" שנוגע בעצב החשוף של כולנו בימים טרופים אלה.

המיקרופון בבר המצווה ששינה הכל

דרכו המוזיקלית של נתנוב לא התחילה במסלול הרגיל. כילד, הוא נמשך לנגינה באופן טבעי, התחיל לנגן בפסנתר ובאורגן ללא שיעורים מסודרים, ופשוט נשאב לעולם הקלידים. אולם, המעבר לעמדת הזמר קרה כמעט במקרה. "היה איזה בר מצווה שהגעתי ולא היה זמר, אז לקחתי את המיקרופון... ופשוט אנשים אהבו את זה", הוא נזכר.

בעקבות ההצלחה, הוא החליט להתמקצע, למד בבית הספר "מזמור" קורסים של כתיבה והלחנה, ושם נפתח לו עולם חדש של יצירה, שהוליד להיטים כמו "צימאון" ו"פרעה" שזכו להשמעות רבות בכלי התקשורת השונים.

בין רחבת הריקודים ליצירת המקור

נתנוב מתחזק קריירה כפולה: מצד אחד, הוא זמר וקלידן באירועים, חתונות, והרקדות עם מוזיקה חסידית וניגוני חב"ד, ומצד שני, הוא יוצר חומר מקורי וייחודי שאינו נשמע כמו המוזיקה שאותה הוא מנגן לפרנסתו. כשנשאל איך הוא מוצא את האיזון, הוא מסביר שאין בכך סתירה: "כשאני נמצא באירוע, הראש הוא 90 מעלות אחרת לגמרי... באתי לתת פה שמחה... בסוף השירים שלי הם לא מתאימים להרקדה... זה יותר הופעתי, זה יותר בקומזיץ".

למרות ההבדל הסגנוני, נתנוב מקפיד להביא את האותנטיות שלו לכל מקום. "אני מביא בסופו של דבר את הזבולון לשם. אני לא מנסה לחקות זמר אחר או להביא מישהו אחר לשם לבמה", הוא אומר, ומציין שישנם לקוחות שמזמינים אותו לאירועים דווקא כדי לשמוע גם את החומרים המקוריים שלו.

להפשיט את תורת החסידות

אחד המאפיינים הבולטים ביצירה של נתנוב הוא היכולת לקחת טקסטים ורעיונות חסידיים עמוקים, ולהנגיש אותם לקהל הרחב. על השיר "צימאון", למשל, הוא מספר כי ההשראה הגיעה מהספר "תורה אור" של האדמו"ר הזקן, שבו מוסבר כי התכלית היא לא הרצון בעולם הבא או בגן עדן, אלא צמא להתחבר ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. "לקחתי את הרעיון הזה והפשטתי אותו למילים מאוד עכשוויות" הוא מסביר. "אני מרגיש הרבה יותר מחובר לזה כשאני אומר את זה בצורה עכשווית ולא במילים המקוריות".

האתגר של 2026: "לגדל את הילד"

במהלך הראיון מספר נתנוב על הסינגל החדש שלו, "לגדל ת'ילד". השיר עוסק באתגר העצום של גידול ילדים בעידן הטכנולוגי והדיגיטלי של ימינו. "אנחנו חיים בעולם 2026, היום הכל עובר ל-AI, למסכים, לדיגיטל... אתה לא פוגש אנשים, אין לך מגע אנושי," הוא מתאר בכאב. "איך אפשר לגדל דור כזה ילדים במצב הזה, שזה לא מה שאנחנו גדלנו בשנות ה-90 וה-2000?".

עם זאת, הפזמון של השיר מציע נחמה ואופטימיות. נתנוב פונה בו לאשתו ומרגיע: "ואיך שהוא בסוף הכל כאן מסתדר, לא נמציא את הגלגל, הדור חוזר... בסופו של דבר הכל חוזר על עצמו. אומנם בעטיפה קצת שונה, אבל זה חוזר על עצמו ויהיה בסדר".

הפקת השיר לוותה בלא מעט תלאות. נתנוב ניסה לעבד את השיר בעצמו, אך הבין שהוא "הולך עם השיר אחורה" ולא מגיע לתוצאה הרצויה. מתוך הבנה שצריך לדעת לשחרר, הוא העביר את שרביט ההפקה לאחים מנדי ותולי ליפסקר, שעשו "עבודה מדהימה". בנוסף, נתנוב יצר בעצמו קליפ בינה מלאכותית (AI) מרהיב לשיר, למרות שהעיד על עצמו כי "אין לי מושג בווידאו", מה ששאב ממנו כוחות רבים אך הניב תוצאה שכולם עפים עליה.

הראיון נחתם בביצוע אקוסטי, חמים וביתי של נתנוב באולפן לשיר "לגדל את הילד", ובהבטחה מצידו שבעזרת השם, אלבום מלא נמצא כבר באופק הקרוב.