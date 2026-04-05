בתוכנית חג מיוחדת לפסח באולפן "כיכר השבת", התארח המלחין האגדי ואיש החינוך, הרב ברוך צ'ייט, לריאיון מרתק על מהות החג, עולם המוזיקה וכוחה של אמונה. הרב צ'ייט, העומד בראשות ישיבת "מערבא" וחוגג בימים אלה 60 שנות יצירה מוזיקלית, חתום על נכסי צאן ברזל במוזיקה היהודית שנישאים בפי כל, דוגמת הלהיטים - "מי האיש, "כל העולם כולו", "קל ההודאות", "לא אמות כי אחיה", "רבות מחשבות", "מן המיצר" ועוד מאות שירים נוספים.

במהלך הריאיון, חלק הרב תובנות עמוקות על היחס שבין שירה לביטחון בבורא עולם: "השירה היא שפת הנשמה. אין מילים שיכולות להעביר את ההודאה והשבח לקדוש ברוך הוא טוב יותר משירה", הסביר הרב, והוסיף כי "כל התפקיד שלנו הוא להגיע לשיא של ביטחון בקדוש ברוך הוא, והשירה היא בעצם ההתבטאות של הביטחון הזה".

בימים מורכבים אלו, הרב צ'ייט התייחס גם לשילוב שבין השתדלות אישית לביטחון בהשם. הוא שיתף את דבריו של "רבנו בחיי", לפיהם קריעת ים סוף לא התרחשה בבת אחת, אלא נפתחה שלב אחר שלב: "מצד אחד, אם לא נצעד קדימה – הים לא ייפתח. חובה עלינו לעשות השתדלות, ממש כפי שעם ישראל יצא ממצרים 'חמושים' בכלי נשק".

"אך מצד שני, חייבים לדעת שההצלחה לא מגיעה מהכוח שלנו. כל מה שאנו עושים בדרך הטבע הוא רק כלי לברכה, ואין סיכוי שדבר יקרה ללא ההשגחה והביטחון בבורא עולם".

כמי שהיה מחלוצי הכנסת הגיטרות וה"קומזיצים" לעולם הישיבות, הסביר הרב מדוע זהו צורך קריטי ולא פריבילגיה: "אדם יכול לקיים את כל המצוות, אבל אם הלב שלו לא נמצא בפנים ובלי נשמה – הוא פשוט רובוט. הקדוש ברוך הוא דורש את הלב ('רחמנא ליבא בעי'), ולכן שירה בישיבה היא לא רק בגדר אפשרות, אלא חובה של ממש".

גם אחרי עשרות שנות יצירה, הרב לא עוצר, וממש לאחרונה אף הקליט שיר חדש עם תלמידיו: "בספר 'פלא יועץ' כותב ששיר חדש מעניק לנו עוד שלב של קשר עם הקדוש ברוך הוא. כל זמן שיש מתנה מהקדוש ברוך הוא בדמות שיר חדש, אין לי ברירה אלא לקבל אותה".

הריאיון המרגש נחתם בביצוע חי וסוחף באולפן לשירים "רבות מחשבות" ו"מן המיצר", שהזכירו לכולנו שמתוך המיצר והמצבים הקשים ביותר - צומחת הזעקה והתפילה לגאולה שלמה בקרוב.

צפו בריאיון המלא בראשית הכתבה