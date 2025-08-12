כיכר השבת
רק שני רכבים בשנה

בוגאטי ברויאר: יצירת אמנות חד-פעמית - המבשרת עידן חדש בהתאמה אישית

בוגאטי משיקה את ה'ברויאר', דגם ייחודי שמבוסס על המיסטראל המשלב עיצוב מרהיב וטכנולוגיית קצה, ומוביל את תכנית ה-Solitaire של בוגאטי - סדרה בלעדית של מכוניות בהתאמה אישית מלאה לדרישות הלקוח (רכב)

בוגאטי ברויאר (צילום: יצרן)

בוגאטי מציגה את הברויאר (Brouillard) – דגם חד-פעמי ויוצא דופן בעל 1,578 כ"ס, הנקרא על שם סוסו האהוב של אטורה בוגאטי ש"כמו שהסוס היה חכם ידע לפתוח בעצמו את דלתות האורווה - כך הרכב יוכל לפתוח כל דלת שתבוא מולו".

הברויאר מהווה את תחילתו של פרויקט "Solitaire", שבו לקוחות בוגאטי יכולים להזמין רכב קיים שישודרג בעבודת יד ויקבל עיצוב ותפירה אישית, בהשראת עידן הכרכרות היוקרתיות של פעם.

עיצוב בהשראת דגמים קודמים - אבל עם טוויסט (צילום: יצרן)
גב הרכב (צילום: יצרן)

הברויאר מבוסס על הדגם המיסטראל, וניתן לזהות בו גם נגיעות עיצוב של הדיווה ושל La Voiture Noire, עם קווי מתאר מושפעים מהאווירודינמיקה ונגיעות ממכוניות מסלול. מתחת למכסה המנוע שוכן מנוע W16 בנפח 8.0 ליטר עם עשרה רדיאטורים, שמפיק חום אדיר ודורש מערכת קירור מתקדמת במיוחד - ולכן פתחי האוויר הענקיים בחזית. מאחור יש כנף דקטייל קבועה המוסיפה איזון ודינמיות, ודיפיוזר חדשני שמייצר את שיא הפיתוח של פלטפורמת ה־W16. הפנים מהודר במיוחד: ריפודי טארטן בהזמנה אישית, מושבים מעוצבים, עור, קרבון בגוון ירוק, אלומיניום מעובד וזכוכית - כולם בהשראת אהבתו של הלקוח לאמנות ולעיצוב.

פנים הרכב (צילום: יצרן)
עיטורים של סוס במקומות רבים (צילום: יצרן)

בוגאטי מתכננת לייצר רק שני רכבי Solitaire בשנה, כדי להבטיח יחס אישי ומלא תשומת לב - מה שהופך את הברויאר לאחד מהרכבים הייחודיים והיקרים בעולם.

