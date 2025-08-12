בוגאטי ברויאר ( צילום: יצרן )

בוגאטי מציגה את הברויאר (Brouillard) – דגם חד-פעמי ויוצא דופן בעל 1,578 כ"ס, הנקרא על שם סוסו האהוב של אטורה בוגאטי ש"כמו שהסוס היה חכם ידע לפתוח בעצמו את דלתות האורווה - כך הרכב יוכל לפתוח כל דלת שתבוא מולו". טסלה קיבלה רישיון להסעת נוסעים בטקסס - בדרך לשירות רובוטקסי מלא אבישי לוי | 18:37 הברויאר מהווה את תחילתו של פרויקט "Solitaire", שבו לקוחות בוגאטי יכולים להזמין רכב קיים שישודרג בעבודת יד ויקבל עיצוב ותפירה אישית, בהשראת עידן הכרכרות היוקרתיות של פעם.

עיצוב בהשראת דגמים קודמים - אבל עם טוויסט ( צילום: יצרן )

גב הרכב ( צילום: יצרן )

הברויאר מבוסס על הדגם המיסטראל, וניתן לזהות בו גם נגיעות עיצוב של הדיווה ושל La Voiture Noire, עם קווי מתאר מושפעים מהאווירודינמיקה ונגיעות ממכוניות מסלול. מתחת למכסה המנוע שוכן מנוע W16 בנפח 8.0 ליטר עם עשרה רדיאטורים, שמפיק חום אדיר ודורש מערכת קירור מתקדמת במיוחד - ולכן פתחי האוויר הענקיים בחזית. מאחור יש כנף דקטייל קבועה המוסיפה איזון ודינמיות, ודיפיוזר חדשני שמייצר את שיא הפיתוח של פלטפורמת ה־W16. הפנים מהודר במיוחד: ריפודי טארטן בהזמנה אישית, מושבים מעוצבים, עור, קרבון בגוון ירוק, אלומיניום מעובד וזכוכית - כולם בהשראת אהבתו של הלקוח לאמנות ולעיצוב.

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

עיטורים של סוס במקומות רבים ( צילום: יצרן )

בוגאטי מתכננת לייצר רק שני רכבי Solitaire בשנה, כדי להבטיח יחס אישי ומלא תשומת לב - מה שהופך את הברויאר לאחד מהרכבים הייחודיים והיקרים בעולם.