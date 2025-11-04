הרכב החשמלי החדש של BYD ( צילום: BYD )

שוק הרכב היפני מזוהה אולי יותר מכל עם "קיי-קאר" - רכבים זעירים וחסכוניים, המותאמים לתקנות מחמירות ומציעים חיסכון אמיתי במרחב ובעלות המחיה בערים הצפופות. עשרות שנים יצרנים מקומיים כמו סוזוקי, ניסאן והונדה שלטו ביד רמה בקטגוריה, אך השבוע הגיעה החדירה הראשונה מאסיה השכנה - במתקפה שקטה אך רבת השפעה.

BYD, יצרנית הרכב החשמלי המובילה מסין והפופולרית כיום גם בשוק הישראלי, הציגה כעת דגם קיי-קאר חשמלי בשם Racco, שמותאם לדרישות היפניות ומציע טווח של קרוב ל-180 קילומטר בטעינה אחת, עיצוב מודרני ושימושיות אורבנית מקסימלית. מחירה של המכונית צפוי להיות נמוך משמעותית מהדגמים היפניים - נתון שזוכה לתהודה מיידית לא רק בטוקיו, אלא גם בקרב יבואני רכב, חובבי קאר-טק והציבור שממתין לפריצת דרך בתמחור הרכבים בעיר הישראלית.

התחרות הסינית מאיימת על המעמד הבלעדי של יצרני יפן בענף שהפך לסמל תרבותי - אך כעת, אותם יתרונות של BYD בייצור סוללות, יעילות תפעולית ומחירים אגרסיביים, עלולים להפעיל לחץ דומה גם בזירת המיני והחשמליות בישראל - שוקשעד היום לא היה פעיל במיוחד אך נפתח לרכבים מסוג זה מאז חדרו המכוניות החשמליות לארץ. כבר כיום, BYD מציעה בישראל דגמים פופולריים כמו האטו 3 והדולפין, והפריצה לשוק הקיי-קאר יכולה לסמן גל חדש של רכבי עירוני קומפקטיים, מוזלים וחשמליים, אולי אפילו בשיתוף פעולה עם יבואנים מקומיים.

עד כה, היבואנים הישראלים עדיין ממתינים לתגובות ולביקורות הראשונות מיפן - האם הצרכן היפני יאמץ קיי סיני, והאם תיפתח הדלת לגל של רכבים חשמליים קומפקטיים שיציפו גם את שדרות תל אביב, אשדוד וחיפה? לטענת חלק מהאנליסטים מדובר על מגמה ברורה: מה שקורה היום ביפן עשוי להתרחש גם בשוק הישראלי - והשאלה היא לא "אם", אלא "מתי".