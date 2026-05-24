כיכר השבת
למרות המכסים האירופיים

הפלישה החשמלית מסין: היצרניות הסיניות שוברת שיאים באירופה

למרות מכסים אירופיים, מותגים כמו BYD ו־MG ממשיכים לצמוח במהירות, נהנים מיתרון במחיר ובטכנולוגיה – ומתקרבים לנתח דו-ספרתי מכלל שוק הרכב ביבשת (רכב)

תערוכת רכב חשמלי בסין (צילום: Shutterstock)

היצרניות הסיניות ממשיכות לחזק את אחיזתן בשוק הרכב האירופי, עם זינוק חד במכירות רכבים חשמליים שהביא אותן לראשונה לנתח של יותר מ־15% משוק ה־EV באירופה. על פי נתוני חברת המחקר Dataforce שצוטטו בבלומברג, בחודש אפריל בלבד נמכרו באירופה 38,281 רכבים חשמליים מתוצרת – יותר מכפול לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הצמיחה המרשימה אינה מוגבלת לרכבים חשמליים בלבד. היצרניות הסיניות רשמו גם כ־29% משוק רכבי הפלאג-אין הייבריד באירופה, לאחר זינוק של יותר מפי ארבעה במכירות בקטגוריה זו במהלך השנה האחרונה. השילוב בין שני סוגי ההנעה מקרב את היצרנים הסינים לנתח של כ־10% מכלל שוק הרכב האירופי – רף שנראה קרוב מתמיד.

הדומיננטיות הגוברת באה לידי ביטוי גם בהישגים נקודתיים: מותג MG, שבבעלות SAIC, חצה לאחרונה רף של מיליון רכבים שנמכרו באירופה, בעוד יצרניות סיניות אף הצליחו לעקוף ברבעון מסוים את יצרניות הרכב הדרום-קוריאניות, בהן קיה. נכון לסוף 2025, עמד נתח השוק הכולל של המותגים הסיניים באירופה על כ־9.5%.

מאחורי ההצלחה עומדים שני גורמים מרכזיים: מחיר וטכנולוגיה. למרות מכסים שהטיל האיחוד האירופי בשנת 2024 במטרה לבלום את התחרות, רכבים סיניים ממשיכים להציע חבילה אטרקטיבית יותר לצרכן - הן מבחינת עלות והן מבחינת מערכות טכנולוגיות מתקדמות.

BYD מובילה את המגמה, עם כמעט פי שלושה גידול במכירותיה באירופה בחודשים האחרונים. במקביל, גם השוק האירופי עצמו נמצא בצמיחה: באפריל נרשמה עלייה של 34.1% במכירות רכבים חשמליים, שהסתכמו ביותר מ־200 אלף יחידות ב־15 מדינות.

לנוכח הנתונים, יצרניות הרכב האירופיות מנסות לגבש תגובת נגד ולהאיץ את המעבר לחשמל, אך לפי שעה נראה כי הקצב של המתחרות הסיניות מהיר יותר. עם הכפלה של היקפי הייצוא מסין לאירופה בארבעת החודשים הראשונים של 2026, הלחץ על השחקנים המקומיים צפוי רק להתגבר.

