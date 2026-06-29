היאכטה והצוות שאחראי לבניתה ( צילום: Zeelander )

חברת Zeelander Yachts היא מספנה הולנדית המתמחה ביאכטות יוקרה אלגנטיות, בעלות קווים מעוגלים, רמת גימור גבוהה ודגש מיוחד על שקט ונוחות הפלגה. החברה אינה מייצרת יאכטות המוניות, אלא כלים יוקרתיים בהתאמה אישית, המיועדים ללקוחות שמחפשים שילוב בין ביצועים, עיצוב ותחושת פרטיות.

הדגם החדש עליו הכריזה החברה הוא - Zeelander 8 Solea, אחת היאכטות המרשימות ביותר שיצאו מהמספנה. אורכה כ-24 מטרים, והיא נחשבת ל-Zeelander 8 החזקה והמהירה ביותר שנבנתה עד כה. במהלך ניסויי הים היא הגיעה למהירות של 40 קשרים, נתון גבוה במיוחד ליאכטה שמיועדת לא רק למהירות, אלא גם לשהייה רגועה ונוחה.

Zeelander 8 Solea ( צילום: יצרן )

Zeelander 8 Solea ( צילום: יצרן )

את הכוח מספקים ארבעה מנועי Volvo Penta IPS-1350, שמפיקים יחד כ-4,000 כוחות סוס. אבל הנתון המפתיע באמת הוא דווקא השקט: גם במהירות גבוהה, רמת הרעש בתוך התא עומדת על כ-65 דציבל בלבד, בערך כמו שיחה רגילה. עבור יאכטה מהירה כל כך, זה חלק מרכזי מהייחוד שלה. התורמת הגדולה ביותר בהיסטוריה? גרושתו של המיליארדר שברה שיא חדש אריה רוזן | 15:57 הכי מביך שיש: ביידן איבד את זה דקות לאחר שלעג לטראמפ | צפו אריה רוזן | 14:18 ה-Solea נבנתה עבור בעלים שכבר הכיר היטב את דגמי Zeelander, לאחר שבילה זמן רב על Zeelander 7. לכן היא תוכננה סביב שימוש אמיתי: אירוח, עבודה, מנוחה ושהייה ממושכת על הסיפון, ולא רק הפלגות קצרות ומפוארות. בפנים, מרכז החיים הוא שולחן אוכל גדול, מטבח פתוח ואזור אירוח שמחובר לסיפון האחורי באמצעות החלון המעוגל המזוהה עם החברה.

Zeelander 8 Solea ( צילום: יצרן )

Zeelander 8 Solea ( צילום: יצרן )

גם העיצוב הפנימי קיבל טיפול אישי במיוחד. במספנה השתמשו ב-Swamp oak, עץ כהה ונדיר שנשלף מקרקעיות נהרות לאחר שנים רבות, ושילבו אותו עם עור יוקרתי וגוון בהשראת Porsche Agate. התוצאה היא חלל שנראה פחות כמו תצוגת ראווה ויותר כמו בית ימי פרטי, מוקפד ואינטימי.

לצד היוקרה, מדובר גם ביאכטה שימושית להפלגות ארוכות. במהירות שיוט של 32 קשרים היא מסוגלת לעבור כ-630 מיילים ימיים, ובמהירות חסכונית של 7 קשרים הטווח מגיע לכ-2,700 מיילים ימיים. בנוסף, היא כוללת תא אחסון צדדי לסירת Williams 435 Jet Tender וציוד ימי נוסף כמו Seabobs ו-Flyboards.