סמל הסטטוס המופרע: כשהעשירים העלו את הפרארי לסיפון היאכטה

בשנות התשעים, כשהריביירה הצרפתית הפכה לבמה הגדולה של עושר בינלאומי, לא הספיק עוד להגיע למונקו עם חליפה איטלקית, שעון זהב או יאכטה מרשימה. בעולמם של המיליארדרים, שבו כל אחד ניסה למשוך עוד מעט תשומת לב בנמל, נולד אחד ממפגני הראווה החריגים ביותר: מכוניות-על שהועלו אל סיפוני מגה-יאכטות.

התמונה נראית כמעט לא אמיתית: ים כחול, סיפון עץ מבריק, צוות מלוטש על גבי מגה-יאכטה - ועליה פרארי נדירה, למבורגיני או פורשה, לא כחלק ממוסך ולא לצורך נסיעה, אלא כאובייקט תצוגה. התופעה היתה סמל סטטוס של שנות התשעים, תקופה שבה אנשי עסקים מהעשירים בעולם התחרו ביניהם לא רק בגודל היאכטה, אלא גם במה שהונח עליה.

במרכז הדימוי הזה עומדת לא פעם פרארי F40, אחת המכוניות האיקוניות ביותר שנולדו במראנלו. ה-F40 הוצגה ב-1987 לציון 40 שנה לפרארי, והיא נחשבת למכונית האחרונה שאושרה אישית על ידי אנצו פרארי. היא יוצרה במספרים מוגבלים יחסית, עם מנוע V8 כפול-טורבו, עיצוב אגרסיבי ומעמד כמעט מיתולוגי בעולם הרכב.

אבל כאשר מכונית כזו מוצבת על יאכטה, היא כבר איננה רק כלי רכב. היא הופכת לפסל. לאובייקט שמטרתו לספר סיפור על בעליו: יש לי יאכטה, יש לי מכונית-על, ויש לי גם את היכולת לשלב ביניהן במקום שבו אף אחד אחר לא היה מעז.