פורד מציגה פלטפורמה חדשה שתאפשר טנדר חשמלי במחיר זול במיוחד

פורד הכריזה על פלטפורמת הרכב החשמלי האוניברסלית החדשה שלה, שתתחיל עם טנדר בינוני בעל ארבע דלתות, במחיר התחלתי של כ־30 אלף דולר. למרות מידות חיצוניות הדומות לפורד מאבריק הקומפקטי, הרכב יספק מרווח פנימי גדול יותר מזה של טויוטה RAV4, יחד עם ביצועי תאוצה הדומים למוסטנג אקובוסט - כ־4.5 שניות מ-0 ל-100 קמ״ש. למהלך החברה קוראת “רגע הבא של מודל טי” (Next Model T Moment) כשכוונתה לאנלוגיה ההיסטורית: בדיוק כפי שה‑Model T, הרכב הראשון בייצור המוני, הפך את כלי הרכב לעממי באמצעות פריצת דרך בעלויות הייצור, פורד טוענת שהפלטפורמה והמפעלים החדשים ל‑EV הם קפיצת מדרגה דומה שתוריד עלויות ותפשט ייצור רכבים חשמליים זולים יותר.

הפלטפורמה תעשה שימוש בסוללות LFP ללא קובלט וללא ניקל, במבנה שלדה משולב המשמש גם כרצפת הרכב. פתרון זה משפר את ההתנהגות הדינמית ומייעל את השימוש במרחב הפנימי. המערכת החשמלית תפעל במתח של 400 וולט, גישה חסכונית יותר לעומת מערכות במתח גבוה יותר הנהוגות אצל חלק מהמתחרים.

החברה טוענת כי עלות הבעלות הכוללת על הרכב בחמש השנים הראשונות תהיה נמוכה מזו של טסלה מודל Y בת שלוש שנים, מה שצפוי להוות נקודת משיכה ללקוחות בתקופה שבה ממשל הנשיא טראמפ מתכנן לבטל את התמריצים הפדרליים לרכישת רכבים חשמליים - צעד שעלול להסיר מהקונים חיסכון של עד 7,500 דולר.

הפלטפורמה החדשה מיועדת לשמש בסיס גם לדגמי SUV ומיניוואנים, במטרה להתחרות ישירות ביצרניות ותיקות כמו טסלה ובסטארט-אפים חדשים דוגמת Slate Auto.

הייצור יחל במפעל לואיוויל שבקנטאקי בסוף 2026, כחלק מתהליך שיבטיח את המשך העסקתם של כ־2,200 עובדים במעבר לייצור חשמלי.