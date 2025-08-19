ג'ובי אוויאיישן (Joby Aviation) רשמה ציון דרך היסטורי, כאשר השלימה בהצלחה את הטיסה המאוישת הראשונה במונית אווירית חשמלית בין שני שדות תעופה ציבוריים בארצות הברית. המטוס המריא משדה התעופה העירוני במרינה ונחת לאחר 12 דקות בשדה התעופה האזורי של מונטריי שבקליפורניה, כשהוא גומע 10 מיילים ימיים (18.52 קילומטרים).

במהלך הטיסה שילבה המונית האווירית דיליי של מספר דקות במעגל המתנה, על מנת לפנות מקום לנחיתת מטוס מסחרי - מהלך שהדגים את יכולתה להשתלב באופן מלא עם מערכת הפיקוח האווירי הקיימת. "הטיסה ממחישה עד כמה המערכת שלנו ערוכה להשתלב ברשת התחבורה הרחבה ובשירות מסחרי כבר מיום ההשקה," אמר דידייה פאפדופולוס, נשיא תחום ייצור המטוסים בג'ובי.

הדרך להכרה מסחרית

הישג זה מהווה שלב חיוני בדרכו של המטוס לקבלת אישור רשות התעופה הפדרלית (FAA), המחייבת ניסויי טיסה בין שדות תעופה שונים לצורך הוכחת בטיחות בשטחי אוויר משותפים. ג'ובי כבר השלימה עשרות אלפי מיילים של טיסות ניסוי, וכעת נמצאת בשלב הרכבת המטוסים הראשונים שיועברו לבדיקות קפדניות עם טייסי ה-FAA - שלב סופי לפני קבלת ההסמכה הרשמית.

התרחבות לשווקים חדשים ותחרות עזה

כחלק מאסטרטגיית ההתרחבות שלה, ג'ובי רוכשת את חטיבת הנוסעים של חברת Blade Air Mobility בעסקה ששוויה עשוי להגיע ל־125 מיליון דולר. בנוסף, החברה שיתפה פעולה עם דלתא איירליינס ו־Virgin Atlantic כדי להבטיח דריסת רגל בשוק הטיסות המסחריות.

אולם ג'ובי אינה לבדה במרוץ: הארצ'ר אוויאיישן (Archer) מתחרה חזקה שכבר חתמה על הזמנות בשווי של עד 1.5 מיליארד דולר מול יונייטד איירליינס, וכבר הודיעה על כוונתה להשיק טיסות מסחריות באבו דאבי לפני סוף השנה. ג'ובי מצידה מכוונת להשקה ראשונה בדובאי בתחילת 2026, ולאחר מכן גם בשוק האמריקאי - תחילה בלוס אנג'לס וניו יורק, שם מבקשת החברה לקצר דרמטית את זמני הנסיעה בין מרכזי הערים לשדות התעופה.

מבנה המונית האוווירית ומחירי הנסיעות

המונית האווירית החשמלית של Joby Aviation מיועדת להסיע עד ארבעה נוסעים, לצד טייס אחד. עלויות הנסיעה המשוערות צפויות להתחיל סביב $3 למייל - מחיר זהה בערך לנסיעה במונית יוקרתית מסוג Uber Black. לדוגמה, נסיעה בין מרכז מנהטן לנמל התעופה JFK (כ-16 מייל) תעלה כ-$48-$50, בדומה לעלות מונית פרימיום, כאשר החברה מעריכה שבהמשך המחיר אף ירד לפחות מ-$1 למייל עם הגברת הפריסה והביקוש. לפי הערכות, נסיעות באורך בינוני יעלו בטווח של $150-$180, כאשר המטרה העתידית היא להנגיש את השירות בעלות משתלמת המציעה חיסכון בזמן משמעותי על פני התחבורה היבשתית המסורתית.

מבט קדימה

המונית האווירית החשמלית של ג'ובי מבטיחה לשנות את פני התחבורה העירונית - מהירה, שקטה וללא פליטות מזהמות. אם עמידתה ביעדי ההסמכה תימשך בקצב הנוכחי, הרי שבעתיד הלא רחוק נוכל לראות שמי הערים הגדולות מתמלאים בכלי טיס חדשים שיספקו חלופה מהפכנית לרכב ולתחבורה המסורתית.