המודל Y פרפורמנס החדשה ( צילום: יצרן )

בעולם שבו רכבי פנאי חשמליים הפכו לנוף שגרתי, טסלה מנסה שוב לשבור את השגרה - והפעם עם חזרתו של Model Y Performance לשנת הדגם 2026. הדגם, שהושק לראשונה באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה, מבטיח שילוב בין שימושיות משפחתית רחבה לבין חוויית נהיגה ספורטיבית מובהקת.

כבר במבט ראשון ניכר שה־Performance אינו עוד Model Y "רגיל": עיצובו החיצוני כולל פגושים חדשים, קווים אגרסיביים יותר וספוילר אחורי מסיבי מסיבי העשוי סיבי פחמן. התוספת הזו אינה רק אסתטית - היא משפרת את היציבות האווירודינמית במהירויות גבוהות. הגלגלים בקוטר 21 אינץ' והפרופורציות הרחבות משלימים את המראה הקרבי.

פגושים חדשים, קווים אגרסיביים יותר וספוילר אחורי מסיבי מסיבי העשוי סיבי פחמן ( צילום: יצרן )

מתחת לפני השטח מסתתר מנוע חשמלי בהספק של 460 כוחות סוס, שמסוגל לקטוף את מהירות ההאצה מ-0–100 קמ״ש ב־3.3 שניות בלבד. מדובר בביצועים של מכונית על, בתוך גוף של קרוסאובר משפחתי. כל זה לצד מהירות השיא מגיעה ל־155 מייל לשעה (כ־250 קמ״ש), התחושה היא שטסלה רצתה להבהיר כי החשמל לא חייב להיות רק ירוק - הוא יכול להיות גם פראי. נוסעים לחו"ל ומשאירים את הרכב ב'שירות חניית רכבים'? זו האזהרה החריגה בני סולומון | 10:02 מעבירים הילוך: הגיר ידני הולך ונעלם - האם יתכן ולא נראה אותו יותר? אבישי לוי | 07:02 השלדה קיבלה מערכת מתלים אדפטיביים מהדור החדש, שמוכרים מדגם Model 3 Performance. אלו יודעים להתאים את קשיחות המתלים לסגנון הנהיגה, המהירות ותנאי הדרך. התוצאה היא נהיגה שמצליחה להיות גם מדויקת בסיבובים וגם נוחה יחסית לנסיעה יומיומית.

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

בפן הטכנולוגי, טסלה ציידה את הדגם במסך חדש בגודל 16 אינץ' - גדול יותר מזה שבדגמים האחרים - וברזולוציה משודרגת, לצד מושבים קדמיים ספורטיביים עם תמיכה צידית בולטת, שנועדו להחזיק את הנהג והנוסע היטב בזמן פניות חדות.

אחת השאלות המרכזיות סביב רכבים חשמליים היא כמובן הטווח. כאן, טסלה מבטיחה עד 360 מייל (כ־580 ק״מ) לפי תקן WLTP - נתון שממקם את גרסת ה־Performance כמעט שווה ערך לגרסת ה־Long Range, חרף העובדה שהדגם החזק יותר דורש הרבה יותר אנרגיה בעת נהיגה אגרסיבית.

בעוד הדגם הזה מיועד לאוהבי ההגה שמבקשים יותר אדרנלין, הוא עדיין נשען על הפלטפורמה המוכרת של Model Y - עם חלל פנימי רחב, שימושיות משפחתית, ותשתית טעינה מהירה שמבוססת על רשת הסופר־צ׳רג'רים של טסלה.

המסר ברור: טסלה רוצה להוכיח שהיא לא רק יצרנית של מכוניות חשמליות שימושיות, אלא מותג שמסוגל להציע חוויה רגשית, עוצמתית וממכרת גם בפורמט של קרוסאובר משפחתי.