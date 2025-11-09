מרוץ הרובוטקסי של טסלה: מה מאט את הגשמת החלום האוטונומי?

החזון של אילון מאסק, מייסד ומנכ״ל טסלה, היה צריך לשנות את איך שאנחנו נוסעים בעיר, אך עדיין לא התגשם. טסלה הציבה לעצמה יעד שאפתני: להפעיל שירות רובוטקסי מתקדם בשמונה עד עשרה מטרופולינים שונים בארצות הברית עד סוף שנת 2025, ולהפוך למעצמת תחבורה אוטונומית.

ואכן, עד כה טסלה פתחה גיוסי עובדים נרחבים לסניפים בערים מרכזיות כמו לאס וגאס, פיניקס, דאלאס, יוסטון ומיאמי, כשהדגש הוא על עבודה תפעולית שוטפת של צי הרכבים וסיוע בשירות הפועל 24/7 מתוך כוונה להשיג את היעדים שהציבה לעצמה. גם המנכ"ל, אילון מאסק, הצהיר לאחרונה שבכוונתו לפרוס מאות רכבי רובוטקסי בערים אלו לפני סוף השנה, כולל 500 כאלה באוסטין ו-1,000 באזור מפרץ סן פרנסיסקו.

אך המציאות מורכבת יותר. מתברר כי למרות האופטימיות, טסלה טרם הצליחה לקבל את כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים - אפילו לא במדינות שיודעות גישה טכנולוגית פתוחה יחסית. ברשות התחבורה של נבדה ובאריזונה אומרים שטסלה אמנם קיבלה הרשאה לבדיקות ראשוניות, אך טרם השלימה את כל שלבי הרישוי הדרושים כדי להפעיל שירות מסחרי בפועל. בטקסס, המדינה המרכזית מבחינת ניסויי הרובוטקסי של טסלה, נכנסת בעוד כשנה וחצי רגולציה חדשה אשר תחייב כל מפעיל רכב אוטונומי לא רק לקבל אישור מיוחד, אלא גם להוכיח שלוש שנות ניסוי עם נהג בטיחותי לפני מעבר לפעילות מסחרית.

בטסלה ניסויי הרובוטקסי ללא נהג החלו רק במאי 2024, כלומר תקופת הניסוי המלאה קצרה מדי כדי להבטיח אישור רגולטורי בזמן. מי שיפעיל שירותים כאלה ללא רישוי מלא עלול למצוא עצמו נושא באחריות פלילית, כולל קנסות חמורים ופגיעה במוניטין החברה.

הפער מול Waymo, היריבה הגדולה בזירה, גם הוא הולך וגדל. בעוד טסלה מדווחת על עשרות אלפי נסיעות בקליפורניה מאז יולי, Waymo מבצעת מאות אלפי נסיעות בחודש רק בקליפורניה, פועלת בערים נוספות ומחזיקה ברקורד של מעל 100 מיליון מייל אוטונומי - והכל ללא נהג כלל. הפער הזה ממחיש עד כמה טסלה מתקשה להדביק את הקצב. למרות הבטחה להציג בקרוב את הרכב האוטונומי נטול ההגה, Cybercab, הצפי לתחילת ייצורו נדחה לאפריל 2026, ומנהלת הדירקטוריון של טסלה הודתה שייתכן ויהיה צורך להחזיר לרכב את ההגה והדוושות כדי להתגבר על מגבלות רגולטוריות.

אפילו במדינות שבהן טסלה מקווה להתחרות תוך זמן קצר, לרגולציה המקומית לוקח זמן רב לאשר שירותי תחבורה אוטונומית - קליפורניה, למשל, דורשת מספר רב של היתרים, שלטסלה עדיין אין בידיה, בעוד Waymo צעדה להיתר מלא במשך תשע שנים של ניסויים ודיווחים לרשויות. נותר לראות האם טסלה תצליח לסגור את הפער בשנה הקרובה או תמשיך להיגרר מאחור, כשהיא לומדת בדרך הקשה שהמירוץ למהפכת הרכב האוטונומי אינו תלוי רק בטכנולוגיה, אלא קודם כל בחוק ובאמון הציבור.