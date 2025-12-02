חברת אומגה סייקי מוביליטי ההודית הכריזה השבוע על השקת Swayamgati Cargo - התלת-אופן החשמלי האוטונומי הראשון להובלת מטענים שנמכר ברמה המסחרית בהודו, במחיר התחלתי של 4.15 לאך רופי (כ-4,600 דולר). הדגם פותח כדי לתת מענה לדרישות ענף הלוגיסטיקה המתקדם, ומכיל טכנולוגיות מתקדמות כגון חיישני ליידר, ניווט מבוסס GPS, מערכות חישה וניטור, וזיהוי מכשולים המתבסס על בינה מלאכותית עד טווח של 6 מטרים. הרכב מסוגל לנסוע במסלולים ממופים מראש, הניתנים להתאמה אישית לפי צרכי הלקוח ולהבטיח הפעלה בטוחה, מדויקת וקבועה 24 שעות ביממה. דגם זה מגיע לטווח נסיעה מירבי של 120 ק"מ במטען מלאה ומהירות מקסימלית של 20 קמ"ש, עונה בעיקר על צורכי תנועת מטענים או נוסעים בסביבות סגורות ומבוקרות.
לדברי יו"ר ומייסד החברה, אודאי נאראנג, מדובר בצעד גדול קדימה בהטמעת טכנולוגיות אוטונומיות בהודו וצמצום התלות בכוח עבודה אנושי לטובת יעילות תפעולית ודיוק. החברה מתכננת לייצר ולהפיץ כ-1,500 יחידות מהדגם החדש בארץ ובעולם במהלך השנתיים הקרובות ממפעלי הייצור שלה בפארידאבאד, צ'אקן ודובאי, כשבקרב הלקוחות המתעניינים נמנים פארקי תעשייה, מרכזי שילוח, מסופי מטען בשדות תעופה, מרכזי אחסון והפצה, ומתקנים למסחר אלקטרוני.
מנהל האסטרטגיה הראשי של החברה, Vivek Dhawan, מדגיש כי הדגם "מביא לידי ביטוי לוגיסטיקה חכמה, מפחית טעויות אנוש, חוסך עלויות ומספק תנועה צפויה ומבוקרת". הערכות ענף הרכב הגלובלי צופות כי תחום הלוגיסטיקה האוטונומית ימשיך לצמוח במהירות בשנים הקרובות, כששוק הרכב האוטונומי צפוי להגיע להיקף עולמי של כ-620 מיליארד דולר עד 2030. החברה מציינת כי הרגולציה בנושא רכבים אוטונומיים בהודו נמצאת בתחילת דרכה, וצפויות התפתחויות רגולטוריות בהמשך בהתאם לביקוש ולשילוב בשוק המקומי.
