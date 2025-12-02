ה-Swayamgati Cargo ( צילום: יצרן )

חברת אומגה סייקי מוביליטי ההודית הכריזה השבוע על השקת Swayamgati Cargo - התלת-אופן החשמלי האוטונומי הראשון להובלת מטענים שנמכר ברמה המסחרית בהודו, במחיר התחלתי של 4.15 לאך רופי (כ-4,600 דולר). הדגם פותח כדי לתת מענה לדרישות ענף הלוגיסטיקה המתקדם, ומכיל טכנולוגיות מתקדמות כגון חיישני ליידר, ניווט מבוסס GPS, מערכות חישה וניטור, וזיהוי מכשולים המתבסס על בינה מלאכותית עד טווח של 6 מטרים. הרכב מסוגל לנסוע במסלולים ממופים מראש, הניתנים להתאמה אישית לפי צרכי הלקוח ולהבטיח הפעלה בטוחה, מדויקת וקבועה 24 שעות ביממה. דגם זה מגיע לטווח נסיעה מירבי של 120 ק"מ במטען מלאה ומהירות מקסימלית של 20 קמ"ש, עונה בעיקר על צורכי תנועת מטענים או נוסעים בסביבות סגורות ומבוקרות.

טוב להובלות עירוניות ( צילום: יצרן )