אנרכיסטים ששיבשו את פעילות שדה תעופה בגרמניה וישלמו קנס בסכום עתק

פעילים ששיתקו את נמל התעופה המבורג ביולי 2023 חויבו לשלם פיצויים בסך כולל של 403,000 אירו לקבוצת לופטהנזה, לחלופין, הם עומדים בפני עונש מאסר של עד שנתיים | הקבוצה נכנסה לשטח שדה התעופה והפסיקה לחלוטין את פעילותה | על פי התביעה, 8,500 נוסעים של חברות התעופה של הקבוצה נפגעו, בסך הכל בוטלו 57 טיסות שהפעילה הקבוצה (תעופה)

הפעילים על מסלול ההמראה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

עשרה פעילים ששיתקו את נמל התעופה המבורג ביולי 2023 חויבו לשלם פיצויים בסך כולל של 403,000 אירו לקבוצת לופטהנזה, כך מדווח היום (רביעי) העיתון בילד. לחלופין, הם עומדים בפני עונש מאסר של עד שנתיים. בנוסף, עליהם לשאת בהוצאות המשפט בגין התיק בסך 700,000 אירו.

הקבוצה נכנסה לשטח שדה התעופה ב-13 ביולי 2023, והפסיקה לחלוטין את פעילותה. על פי תביעה שהגישה יורוווינגס - המייצגת את לופטהנזה, סוויס, אוסטריאן ובריסל איירליינס - 8,500 נוסעים של חברות התעופה של הקבוצה נפגעו. בסך הכל בוטלו 57 טיסות שהפעילה הקבוצה.

באותו התקרית, עשרה פעילים בהמבורג ושבעה פעילים בדיסלדורף פרצו לפנות בוקר אל אזור מסלולי ההמראה והדביקו עצמם לקרקע. דובר משטרתי אמר כי השוטרים פעלו במטרה להזיז את הפעילים ממסלולי ההמראה ולנתקם מהקרקע, בעוד השוטרים נתקלו בקושי לנתק ארבעה פעילים מהקרקע בדיסלדורף. 

הפעילים משתייכים לקבוצת המחאה 'הדור האחרון', תנועה של פעילי אקלים הדוגלים במגוון דרכי מחאה. התנועה פעילה בעיקר באיטליה, בריטניה, גרמניה וצרפת.

התנועה נוסדה בשנת 2021 כאיחוד של תנועות אחרות של פעילי אקלים. שם התנועה, "הדור האחרון", מייצג את השקפתם לפיה הם הדור האחרון בכדור הארץ שמסוגל לגרום לשינוי לפני התפרצות משבר האקלים.

התנועה נקטה בשיטות של מרי אזרחי, בהן מאות מקרים של חסימת כבישים כמחאה, ושימוש בצבע כדי להשחית יאכטות, ציורים של אמנים ידועים, מבנים, מסעדות ומטוסים פרטיים.

גם במאי 2024 שישה פעילי אקלים הדביקו את עצמם למסלולי ההמראה בנמל התעופה של מינכן. המחאה נמשכה שעתיים, ובמהלכה בוטלו כ-60 טיסות ו-14 נותבו מחדש.

