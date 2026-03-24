עבור אלו שחלמו להחזיק בוגאטי בחניה אבל אין להם 4 מיליון דולר מיותרים עבור ה"טורביון" החדשה - בוגאטי מציעה להם פשרה מעניינת: תוכלו לרכוש "בוגאטי" במחיר של הונדה סיוויק. יש רק מלכוד אחד - במקום 16 בוכנות, המנוע מורכב משתי הרגליים שלכם, ואתם אלו שתצטרכו לספק את כוח הסוס.

הכירו את ה-Bugatti Factor One, שיתוף פעולה יוקרתי בין יצרנית המכוניות האקסקלוסיבית בעולם לבין יצרנית אופני הקצה הבריטית Factor Bikes. התוצאה היא יצירת אמנות מסיבי פחמן (קרבון) שתוכננה להיות קלה, קשיחה ואווירודינמית באופן קיצוני. הנדסה ללא פשרות (וללא חוקים) הדבר המרתק ביותר ב-Factor One הוא העובדה שהם "לא חוקיים". בוגאטי בחלו בסטנדרטים המקובלים והחליטו שלא לציית לתקנות של ה-UCI (איגוד האופניים הבינלאומי). התוצאה? כידון קדמי רחב יותר ועיצוב עם גרר אווירודינמי נמוך בהרבה ממה שמותר באופני מרוץ מקצועיים. משמעות הדבר היא שאמנם לא תוכלו להשתתף איתם בטור דה פראנס, אבל אם תציבו עליהם רוכב מיומן, הם כנראה יהיו מהירים יותר מכל זוג אופניים אחר על הכביש. רמת ההנדסה באה לידי ביטוי גם במשקל: הגלגלים של ה-Factor One שוקלים פחות מ-1.3 קילוגרם (עבור שני הגלגלים יחד!), הישג טכנולוגי מרשים בכל קנה מידה.

העיצוב: מחווה להיסטוריה של בוגאטי

האופניים צבועים בכחול המפורסם של בוגאטי ("Bugatti Blue") עם חשיפה של סיבי פחמן במקומות אסטרטגיים. גם שאר הרכיבים לא נשארו מאחור: הבלמים עשויים משילוב של קרבון וטיטניום, המושב איטלקי בעבודת יד, והצמיגים יוצרו במיוחד על ידי חברת קונטיננטל עבור הדגם הזה.

יצירת אמנות או כלי רכיבה?

עם מחיר של 23,599 דולר וייצור המוגבל ל-250 יחידות בלבד, ברור שה-Factor One הם לא מוצר לצריכה המונית. עבור רוב הרוכשים, האופניים הללו כנראה לא יראו הרבה אספלט; הם צפויים להפוך לפריט שישמש לנושא שיחה כשהוא תלוי על הקיר בסלון לצד אוסף המכוניות.

בדיוק כמו מכוניות העל של בוגאטי, שמסוגלות להגיע למהירויות של מעל 400 קמ"ש במקומות שבהם אין כמעט כבישים המאפשרים זאת, גם כאן מדובר בהצהרה של יכולת טכנולוגית וסטטוס. ובכל זאת, יש יתרון אחד ברור לאופניים על פני המכונית: כאן לפחות תזכו לקצת אימון גופני בזמן שאתם שורפים את הכביש.