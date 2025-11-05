טסלה קורסת באירופה: ירידות חדות במכירות בעקבות המתקפה הסינית

עונת הסתיו האירופית מתגלה כתקופה קשה במיוחד לטסלה: בחודש אוקטובר האחרון, רשמה החברה צניחות חסרות תקדים במכירותיה במדינות דגל בשוק הרכב החשמלי. בשוודיה, ירדו המכירות ב-89% לעומת השנה שעברה, בדנמרק ב-86%, בנורווגיה - שעד לא מזמן נחשבה למגרש ביתי עם בולטות משמעותית עבור טסלה - ירדו המכירות ב-50%. גם בהולנד, ספרד ואיטליה נרשמו ירידות חדות. חריגה בודדת נרשמה בצרפת, שם דווקא נרשם גידול צנוע של 2.4%, בעיקר בזכות תמרוץ ממשלתי חדש.

הירידה החריפה אינה מתרחשת בוואקום: טסלה ניצבת מול מתקפה אסטרטגית של יצרניות רכב סיניות דוגמת BYD, המוציאות לשוק דגמים חדשים ומוזלים שמאיימים לעקור את אמריקנית מכבישי היבשת. נתוני ספטמבר הראו כי BYD עקפה את טסלה במכירות החשמליות באיחוד האירופי, והגדילה את נתח השוק שלה ביותר מפי שלושה בתוך שנה אחת. גם יצרנים אירופים וקונצרנים ותיקים לא נותנים מנוחה עם שפע דגמים חדשים והרחבת ההיצע.

האתגרים לא נגמרים בזירת התחרות: התבטאויותיו הפוליטיות של מנכ"ל טסלה, אילון מאסק - המזוהה עם המפלגות הימניות והצהרותיו השנויות במחלוקת נגד ראשי מדינות ורקע אישי רגיש - משפיעות לרעה על תדמית החברה. לפי מחקר של אוניברסיטת ייל, התנהלות זו גרעה מטסלה מיליוני מכירות בארה"ב ומדובר כעת בהשפעה בולטת גם באירופה, בעיקר באזורים מתונים שבהם דימוי ציבורי שנוי במחלוקת עלול להבריח צרכנים.

הפרדוקס הגדול טמון בעובדה שהביקוש הכולל לרכב חשמלי באירופה מוסיף לזנק, עם עלייה של יותר מ-100% במכירות כלי רכב חשמליים והיברידיים נטענים באוקטובר. לצד זאת, החולשה של טסלה בולטת, עם צניחה מצטברת של למעלה מ-28% בתשעת החודשים הראשונים של 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ונתח שוק שירד ל-7.7% בלבד לעומת קרוב ל-17% בשנה שעברה.

האם מדובר בתמרור אזהרה זמני, או שמא השוק האירופי סוגר חשבון עם החלוצה האמריקנית? התחרות מגיעה לשיאים חדשים, והמגמה השלילית עשויה לשקף אתגר מתמשך בהתמודדות מול מתחרים עיקשים - ובעיקר מול ציבור לקוחות שהערכים והדימוי התאגידי חשובים לו לא פחות מהמפרט הטכני. לטסלה לא נותר אלא להיות חדשנית ואטרקטיבית יותר מיתר המתחרות, אחרת היא יכולה להישאר מאחור.