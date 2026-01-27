אחרי פרק הפתיחה המרגש עם מייסד הנח"ל החרדי, הפרק השני של "חרדים בקו האש" זורק את המאזינים ישר למים העמוקים והסוערים של הוויכוח הציבורי. המנחה, יוסי לוי, מנכ"ל עמותת נצח יהודה, מארח את דולב דוידוביץ' – בוגר המגזר, קצין לשעבר ופובליציסט חרדי בהווה – לשיחה שהפכה מהר מאוד לעימות אידיאולוגי מרתק .

"הצבא משנה לך את התוכנה"

בניגוד למרואיינים שמדקלמים סיסמאות, דוידוביץ' מגיע עם כתב אישום מנומק. למרות ששירת בעצמו כקצין, הוא טוען בנחרצות: הצבא הוא עדיין "כור היתוך" .

"הצבא הישראלי מושתת על אירוע אוטו-אנטישמי של עקירת היהדות מעם היהודי," טוען דוידוביץ' באמירה מטלטלת. לשיטתו, הבעיה אינה טכנית – לא כשרות המזון ולא זמני התפילות – אלא מהותית. "ברגע שלבשת מדי זית, נכנסת לאתוס הישראלי. אתה הופך לחלק מהמדינה, והחרדיות היא אנטיתזה לישראליות" .

הוויכוח: האם קיים "חרדי ישראלי"?

העימות מגיע לשיאו סביב שאלת הזהות. יוסי לוי, שמייצג את גישת השילוב, טוען כי המציאות בשטח השתנתה. "אני שירתי 15 שנה, הייתי סגן אלוף, ואף אחד לא שינה לי את הזהות," מטיח לוי . הוא מציג את ההצלחה של מסלולי נצח יהודה כהוכחה לכך שניתן לשמור על אורח חיים חרדי מלא גם בתוך המערכת הצבאית .

דוידוביץ', מנגד, לא קונה את זה. מבחינתו, המושג "חרדי ישראלי" הוא המצאה שלא קיימת במציאות. "אין חיה כזאת," הוא מתעקש. "חרדי שמתגייס מאבד את הזהות החרדית שלו. הוא אולי נשאר שומר מצוות, אבל הוא מחליף את ה-DNA שלו לישראלי".

מה עושים עם ה-30% שלא לומדים?

אחת הנקודות הכואבות שעולות בשיחה היא סוגיית הנוער החרדי שאינו לומד בישיבות, לוי טוען כי עבורם, הגיוס הווא מסגרת חינוכית הכרחית וערכית. דוידוביץ' טוען שהצבא הוא לא הפתרון החינוכי הנכון.

בפרק הבא: תשובות מהצבא

הוויכוח בין לוי לדוידוביץ' נותר פתוח ומדמם, ומשקף בדיוק את הקרע בחברה הישראלית. כדי לקבל תשובות מעשיות לטענות הקשות שהעלה דוידוביץ' על חוסר המוכנות של הצבא, הפרק הבא יארח דמות בכירה ביותר: תת-אלוף שי טייב, ראש חטיבת התכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל.

האזינו לפרק השני של "חרדים בקו האש" – 40 דקות של ויכוח שלא ישאיר אתכם אדישים.