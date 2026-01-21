"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
המסתערבים פרצו בנשקים שלופים | הילדים במושב האחורי - השב"חים מתחת לרגליים ובבגאז' • צפו
דם חרדים הפקר? עושים סוף | טראמפ ממשיך להפתיע את העולם בכלל ואת אירופה בפרט | מסתערבים עצרו יצרן מטענים בטולכרם | תיעוד מטורף: שב"חים הוברחו ברכב עם ילדים קטנים | מצרים דורשת הבהרות מתקיפת צה"ל | הרמטכ"ל: חיל האוויר ערוך לתקיפה | תיעוד קיצוני יומי אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
