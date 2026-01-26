כולנו שמענו אותם: מהשדכנית, מההורים, מהאחים שכבר נשואים.

“ככה עושים”, “ככה מקובל”, “אל תשבור את הכללים”.

אבל מעט מאוד אנשים עוצרים לשאול: למה הכללים האלה קיימים בכלל?

בפרק הזה נפרק את מה שנקרא לו כללי השידוכים הלא כתובים - לא כדי שנהיה נוקשים או רובוטיים, אלא כדי להבין את ההיגיון הרגשי והפסיכולוגי שעומד מאחוריהם.

נדבר על גבולות, הדרגתיות, עיתוי נכון, ומה באמת קורה כשמדלגים על שלבים או שוברים חוקים בלי להבין למה הם נוצרו.

זה פרק לא על “אסור ומותר”, אלא על איך ליצור תהליך בטוח, רגוע ובריא - שמאפשר חיבור אמיתי ולא בלבול רגשי.

אם יצא לכם פעם להרגיש שאתם עושים הכול “לפי הכללים” אבל בפנים משהו לא עובד - הפרק הזה יעשה לכם סדר.

מגיש: יהונתן פנגר - מאמן מדריך ומלווה בחורים בתהליך השידוכים ויצירת זוגיות.

