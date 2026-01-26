כיכר השבת
כללי השידוכים הלא כתובים - האם זה עדיין תקף ולמה הם בכלל נוצרו? • הפרק התשיעי

כולם מצייתים להם, אבל לא כולם מבינים אותם ואת ההיגיון שעומד מאחוריהם. אותם כללים בפגישות השידוכים שנראה כאילו מקובלים הם על כולם אבל לא תמיד מובנים  - והפער הזה יוצר בלבול, תסכול ופגישות שלא מתקדמות. אז מהם אותם כללים? מה עומד מאחוריהם? והאם נועדו הכללים כדי שנפר אותם? • הפרק התשיעי, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)

כולנו שמענו אותם: מהשדכנית, מההורים, מהאחים שכבר נשואים.

“ככה עושים”, “ככה מקובל”, “אל תשבור את הכללים”.

אבל מעט מאוד אנשים עוצרים לשאול: למה הכללים האלה קיימים בכלל?

בפרק הזה נפרק את מה שנקרא לו כללי השידוכים הלא כתובים - לא כדי שנהיה נוקשים או רובוטיים, אלא כדי להבין את ההיגיון הרגשי והפסיכולוגי שעומד מאחוריהם.

נדבר על גבולות, הדרגתיות, עיתוי נכון, ומה באמת קורה כשמדלגים על שלבים או שוברים חוקים בלי להבין למה הם נוצרו.

זה פרק לא על “אסור ומותר”, אלא על איך ליצור תהליך בטוח, רגוע ובריא - שמאפשר חיבור אמיתי ולא בלבול רגשי.

אם יצא לכם פעם להרגיש שאתם עושים הכול “לפי הכללים” אבל בפנים משהו לא עובד - הפרק הזה יעשה לכם סדר.

  • מגיש: יהונתן פנגר - מאמן מדריך ומלווה בחורים בתהליך השידוכים ויצירת זוגיות.

לצפייה בפרקים הקודמים לחצו כאן

