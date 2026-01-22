היום בכיכר | צפו טראמפ באולטימטום: "הסוף שלכם" | האם הגיעה מהשבעה להציל את המטפלות "הסוף שלכם": טראמפ באולטימטום דרמטי לחמאס | תוכנית 'עזה החדשה' נחשפת: המיליארדים מהמפרץ והתנאי של קושנר | רעידת אדמה דיפלומטית: בנו של ארדואן סורב כניסה לישראל - "מסית ואנטישמי" | סכנין בוערת: שביתת ענק במגזר הערבי נגד הפשיעה המשתוללת | מצמרר: האם השכולה הגיעה מהשבעה לביהמ"ש - והמטפלות שוחררו | 140 אלף בנתיבות: התפילה להשבת גופתו של רס"ל רן גואילי ז"ל | התיעוד הקיצוני היומי אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

יע יוסי עבדו כיכר השבת | 20:27