טראמפ באולטימטום: "הסוף שלכם" | האם הגיעה מהשבעה להציל את המטפלות

"הסוף שלכם": טראמפ באולטימטום דרמטי לחמאס | תוכנית 'עזה החדשה' נחשפת: המיליארדים מהמפרץ והתנאי של קושנר | רעידת אדמה דיפלומטית: בנו של ארדואן סורב כניסה לישראל - "מסית ואנטישמי" | סכנין בוערת: שביתת ענק במגזר הערבי נגד הפשיעה המשתוללת | מצמרר: האם השכולה הגיעה מהשבעה לביהמ"ש - והמטפלות שוחררו | 140 אלף בנתיבות: התפילה להשבת גופתו של רס"ל רן גואילי ז"ל | התיעוד הקיצוני היומי אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי עבדו עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

תוכן שאסור לפספס:

