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טלי גוטליב יוצאת עם המלאך טליקאל | החדשות הלא חשובות של השבוע

תנין מטופח לכלא המחבלים ועידית סילמן מסבירה | בנט הציל ילד - אבל איפה התוכי שהציל לפני? | משיח על חמור כפות בתל אביב | לפיד מבטיח לבטל את הכל | טלי גוטליב על סף פרישה ויוסי בפאניקה | יוסי מסכם שבוע ב'חדשות הלא באמת חשובות' • צפו (אולפן כיכר)

1תגובות
| צילום: צילום: ערוץ הכנסת, וואלה, קשת 12, טוויטר בנימין נתניהו, כאן 11, דוברות המשטרה, סעיף 27 א

הכותרות:

  • הכנסת התפזרה — לא לפני שהעבירה תנין לשריון.
  • וסילמן מקדמים כלא מחבלים מוקף תנינים — ועידית מסבירה מה זה חיית בר מטופחת.
  • מציע חוק ימי מחלה — יוסי מגיע עם רשימת רופאים ארוכה מהחוק.
  • מי ינקה את שולחן הכנסת? טלי גוטליב: ידי נקיות, ניקיתי לסבתא שלי.
  • מבטיח: "את הכל נבטל" — יוסי מסיק שרק משיח יציל.
  • משיח יגיע על חמור — אבל למה קשרו אותו בתא המטען?
  • הציל את יובל קוגן — מערכת החדשות הלא חשובות במבצע: היכן התוכי שהציל לפני?
  • בנט מול : אותו מראיין, אותה פתיחה, אותו פלאפל — מי העתיק ממי?
  • אמסלם מספר בדיחה — ומסכם: גם התוכי יודע שבנט שקרן.
  • טלי גוטליב על סף פרישה — יוסי בהלם: "בלי טלי אין תכנית!"
  • מיכאל ביטון מציע את עצמו במקום טלי — יוסי דוחה בנחרצות.
  • עופר כסיף רוצה להבריא את טלי גוטליב — יוסי מגיב בגימטריה.

תפתחו אוזניים ועיניים - אם יש לכם סיפורים שלא רלוונטיים שלחו אותם ישירות למספר של יוסי >> כאן ותוכלו לעקוב אחריו בסטטוס >> כאן

קרדיטים:

הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | צילום: אבי לודמיר | עריכה: ידידיה כהן

בנימין נתניהונפתלי בנטיאיר לפידבני גנץאיתמר בן גבירדוד אמסלםעידית סילמןטלי גוטליבפיזור הכנסת
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

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0 תגובות

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זה כבר הרבה פחות טוב וכבר נמאס שימו לב רק 14% זה עינין אותם
יייייי

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