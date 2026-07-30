| צילום: צילום: ערוץ הכנסת, וואלה, קשת 12, טוויטר בנימין נתניהו, כאן 11, דוברות המשטרה, סעיף 27 א
הכותרות:
- הכנסת התפזרה — לא לפני שהעבירה תנין לשריון.
- בן גביר וסילמן מקדמים כלא מחבלים מוקף תנינים — ועידית מסבירה מה זה חיית בר מטופחת.
- בני גנץ מציע חוק ימי מחלה — יוסי מגיע עם רשימת רופאים ארוכה מהחוק.
- מי ינקה את שולחן הכנסת? טלי גוטליב: ידי נקיות, ניקיתי לסבתא שלי.
- לפיד מבטיח: "את הכל נבטל" — יוסי מסיק שרק משיח יציל.
- משיח יגיע על חמור — אבל למה קשרו אותו בתא המטען?
- בנט הציל את יובל קוגן — מערכת החדשות הלא חשובות במבצע: היכן התוכי שהציל לפני?
- בנט מול ביבי: אותו מראיין, אותה פתיחה, אותו פלאפל — מי העתיק ממי?
- אמסלם מספר בדיחה — ומסכם: גם התוכי יודע שבנט שקרן.
- טלי גוטליב על סף פרישה — יוסי בהלם: "בלי טלי אין תכנית!"
- מיכאל ביטון מציע את עצמו במקום טלי — יוסי דוחה בנחרצות.
- עופר כסיף רוצה להבריא את טלי גוטליב — יוסי מגיב בגימטריה.
תפתחו אוזניים ועיניים - אם יש לכם סיפורים שלא רלוונטיים שלחו אותם ישירות למספר של יוסי >> כאן ותוכלו לעקוב אחריו בסטטוס >> כאן
קרדיטים:
הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | צילום: אבי לודמיר | עריכה: ידידיה כהן
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