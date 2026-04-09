ביבי ממליץ על ישיבת בין הזמנים, ורגב מנגבת חומוס | יוסי עבדו חוזר עם החדשות הלא חשובות

נפתלי בנט מחפש ממשלה עם לב (ופיתות מבן גביר), יאיר לפיד בטוח שהציבור לא מטומטם ואיימן עודה שר על האוטו הירוק | וגם: למה טלי גוטליב נקרעת מצחוק ומה ינון מגל עושה בתוך המים? | יוסי עבדו בפרק החדש של 'החדשות הלא חשובות' מסכם את חגיגות המימונה ועולם התורה • צפו (אולפן כיכר)

החדשות הלא חשובות של השבוע ( הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | עריכה: ידידיה כהן | צילום: נריה סעדיה)

הכותרות

ספירת העומר כבר כאן (הרחמן הוא יחזיר לנו את עבודת בית המקדש), המימונה מאחורינו, והמלחמה יצאה להפסקת אש. יוסי עבדו חוזר לאולפן 'החדשות הלא באמת חשובות' כדי לעשות לכם סדר בכל מה שבאמת (לא) חשוב שקרה השבוע:

ממשלה בלי לב: ראש הממשלה לשעבר מחפש אמת וממשלה עם לב. יוסי מסכים: "גם לב, גם מוח, גם כבד, גם צלעות... יאללה, תביאו רק פיתות מ!".

נס המימונה: המלחמה נעצרה בזכות המימונה? ברור. הרי אין סיכוי שאיראן תתעסק עם – הוא עוד יעצור להם את התקציבים. ובינתיים, מירי רגב חוגגת במימונה עם חסה על הראש, אבל מעדיפה להעביר פאנלים עם צלחת חומוס ביד.

הציבור לא מטומטם: חוזר וזועק מעל הדוכן שהציבור לא מטומטם. יוסי נאלץ להסכים איתו... או שלא, במיוחד אחרי שהוא רואה כמה אנשים משלמים על קפה בזמן מלחמה.

הקיפוח התימני: יוסי חושף את האמת על המימונה מאחיעזר – התימנים מטגנים בצק כל השנה (מלוואח, ג'חנון, פתות) ואף אחד לא עושה מזה חג. המרוקאים עושים את זה פעם בשנה, וכולם משתגעים.

האוטו שלנו גדול וירוק: איימן עודה פוצח בשיר ילדים בכנסת. יוסי שואל את השאלה המתבקשת: האוטו שלכם? מי בדיוק הביא לכם את האוטו הזה, בנט?

ינון מגל מגעיל (כלים): העיתונאי ינון מגל פוצח בשירת "אז ישיר" לעבר ראש השב"כ רונן בר מול הים, וממשיך משם ישירות למבצע הגעלת כלים.

הצחוק של גוטליב: טלי גוטליב לא מפסיקה לצחוק, למחוא כפיים ולהפריע לשר במליאה. יוסי מוריד את הכובע בפני השר שהצליח להתאפק.

שרים בממשלה: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מצטרף למקהלה ושר "איזו ממשלה" (על משקל "איזו מדינה").

עולם התורה: מערכת התוכנית קוראת לכם ללכת לישיבת בין הזמנים, ויש אפילו ממליצים. מצהיר שבלי עולם התורה לא היינו כאן. בנט מנגד מתלונן שהוקמה פה "מדינה חרדית" (למרות שבעבר הוא נשמע לגמרי אחרת), והשר מאיר פרוש חותם את הדיון: "אנחנו לא זקוקים לחוקים או הסכמות כדי ללמוד תורה".

מערכת 'החדשות הלא באמת חשובות' מזמינה אתכם לא לשמור את הצחוק לעצמכם! נתקלתם בסיפור הזוי? שלחו הודעות וסרטונים ישירות ליוסי עבדו

צילומים באדיבות: מתוך עמוד האיקס של מגל | עמוד האיקס של נפתלי בנט | ערוץ הכנסת | עמוד הטיקטוק של מירי רגב | הפייסבוק של מירי רגב | מתוך 'אבו עלי אקספרס' בטלגרם | ערוץ 2000. על פי חוק סעיף 27 א' לזכויות יוצרים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

