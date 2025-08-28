משה רבינו של הדור ואשתו של... | החדשות הלא באמת חשובות

חופשה מבוטלת ומכה בחניון: דניאל, יוסי וניסיון הקומבינה לספיישל בין הזמנים – נכשל. אין נופש, יש שריטה ברכב. ברוך.

אוהד בוזגלו מתגלה כמשה רבינו: כוכב הכדורגל לשעבר והנביא בהווה: "עכשיו הכל מתחבר לי – וירם קרן לעמו". התגובות ברשת? חצויות בין צחוק למעמד הר סיני.

אבו טאבלה או טאבלט? מעריץ מתלהב, שלט קופץ, והאינטרנט כולו בטירוף. מחזיק השלט מסביר: “לא קראתי אבו טאבלה, קראתי אבו טאבלט”. ברור.

חתן טרי ולשון: סרטון מרגש של חתן מתבלבל בלשונו מרוב התרגשות. משה רבינו של הדור מגיב: “גם אני פעם הייתי כבד פה. רק בלי חמתי”.

מטה הפלאים של יתרו והמהפכה המשפטית | המסורת הדרוזית על יציאת מצרים ישראל שפירא | 25.08.25

חוף מופרד: צילומים מהחוף מספקים פרשנות חדשה לפסוק: “כחול אשר על שפת הים”. בוזגלו-רבינו מגיב: “פלאשבקים ליציאת מצרים וקריעת ים סוף”.

הפלג הירושלמי לוקח טרמפ: מפגין מחליט לקצר דרך – ושובר את פלג הגוף העליון. בוזגלו-רבינו בתגובה: “אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו במיון”.

נעמה לזימי VS דודי אמסלם: לזימי מכנה את אמסלם “כלב שמירה”. בוזגלו-רבינו: “לא יחרץ כלב לשונו”. החתן הטרי מוסיף: “לא יחרץ כלב לשונו לאשתי”.

ולסיום, אשה נוהגת. אין פאנץ’, אין צורך. החיים עצמם.

עד כאן החדשות הלא באמת חשובות של השבוע. ואל תשכחו: לא כל מה שחשוב הוא באמת מעניין, ולא כל מה שמעניין הוא באמת חשוב. אבל אננס בכנסת? זה לגמרי חדשות.

מערכת החדשות הלא חשובות של השבוע מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי, כך תוכלו לעקוב גם מאחורי הקלעים. ואם יש לכם רעיון לשידוך עבורו - גם תוכלו לעשות את זה בלחיצה כאן.