חששות גדולים

66 מיליארד דולר הפסדים: אסטרטגיות ה-AI מאכזבות את המשקיעים

דו"חות חלשים, קיצוץ ברכישת מניות והשקעות ענק בבינה מלאכותית מעוררים חשש בשוק ההון הסיני – האם חזון ה-AI של שתי ענקיות הטכנולוגיה, אליבאבא וטנסנט, פשוט יקר מדי? (כלכלה)

איש העסקים הסיני ומנכ"ל קבוצת עליבאבא ג'ק מא (צילום: Shutterstock)

על רקע ציפיות עצומות לפיתוחים מתקדמים בתחום הבינה המלאכותית, שתי ענקיות הטכנולוגיה הסיניות - אליבאבא וטנסנט - איבדו יחד בתוך יממה כ-66 מיליארד דולר משוויין בבורסות הונג קונג וניו יורק. המשקיעים 'הענישו' את החברות לאחר ששתיהן הציגו תוכניות השקעה עצומות בתחום ה-AI, אך ללא נתיב רווח ברור לעתיד הקרוב.

אליבאבא פרסמה דו"ח רבעוני חלש מהצפוי: ההכנסות ברבעון דצמבר עמדו על 284.8 מיליארד יואן (כ-40.7 מיליארד דולר), לעומת תחזיות ל-290.7 מיליארד. הרווח הנקי צנח ב-66% ל-15.6 מיליארד יואן בלבד, וההכנסה התפעולית צנחה ב-74%. מנכ"ל הקבוצה, אדי וו, הסביר כי החברה “משקיעה באופן אגרסיבי ביסודות הטכנולוגיים של AI ובשיפור חוויית המשתמש”, וציין צמיחה של 36% בהכנסות חטיבת הענן. אך אנליסטים בציטיגרופ הגדירו את התוצאות כ”רכות מהצפוי”, בעיקר בשל ציפיות גבוהות יותר לשוק הענן.

גם טנסנט, חברת החזקות סינית, אשר מחזיקה בחברות בת רבות שמספקות שירותי תקשורת, הציגה רבעון מוצלח יותר מבחינת מספרים - ההכנסות עלו ב-13% ל-194.4 מיליארד יואן והרווח הנקי טיפס ב-17% ל-64.7 מיליארד - אך האופטימיות נעלמה במהרה לאחר שהנהלת החברה הודיעה כי תקצץ את תוכנית רכישת המניות העצמית. לדבריה, הכספים יופנו להכפלת ההשקעות בבינה מלאכותית, שיגיעו השנה ליותר מ-36 מיליארד יואן.

המהלך יצר תחושת זהירות בשוק: משקיעים חוששים שהמרוץ הסיני ל-AI הופך יקר מדי, בעוד שחברות מתקשות להראות החזר מהיר על השקעה. מדד הנסד"ק בהונג קונג ירד בכ-2%, וטנסנט ואליבאבא היו בין הלחוצות ביותר.

בינתיים, גם בבייג׳ינג וגם בשוק ההון גדל הלחץ על החברות להוכיח שההשקעות האדירות לא רק ירדפו אחרי החזון של ChatGPT ודומיו - אלא יניבו ערך ממשי לשוק הסיני המתעורר.

