בלי ראיות ברורות 

חשש בענף הקריפטו: האם מעצר המפתח יוביל לגל רגולציה עולמי?

מעצרו של המפתח הארגנטינאי "Fede's Intern" בעיר איזמיר העלה שאלות קשות על חופש הפיתוח בעולם הבלוקצ'יין והשלכותיו על אירועי קהילת הקריפטו הבינלאומית (כלכלה)

אתריום לצד מטבעות נוספים (צילום: Shutterstock)

קהילות האת’ריום והסולאנה סערו בימים האחרונים בעקבות מעצרו של מפתח הבלוקצ’יין הארגנטינאי, הידוע בכינוי "Fede's Intern", על ידי הרשויות בטורקיה. המפתח, הפועל בחברות Lambda Class ו-Aligned, נחקר בחשד לסיוע ל"ניצול לרעה" של רשת האת’ריום - האשמה עמומה שלא סופקו לה ראיות ושמעוררת דאגה בקרב מומחים ומשפטנים.

לדברי המפתח, שהכחיש כל טענה שנטענה כלפיו, עיסוקו מתמקד בפיתוח תשתיות חוקיות לחלוטין. הוא הדגיש כי הוא מנהל פעילות עסקית שקופה תחת חברה אירופית, ובמהלך מעצרו פנה לגורמים ממספר מדינות, מהן קיבל סיוע דיפלומטי. בעקבות ההתערבות, הועבר לחדר פרטי וקיבל טיפול משופר, תוך הכנות אפשריות להטסתו לאירופה.

האירוע הגיע בעיתוי רגיש במיוחד על רקע פרשות משפטיות רחבות היקף בתחום הקריפטו, כמו הרשעת שותף מייסד Tornado Cash, רומן סטורם. בכירים בתחום מזהירים כי צעדים משפטיים נגד מפתחי כלים מבוזרים עלולים ליצור תקדים מסוכן שיחניק את החדשנות בתחום הפיננסים המבוזרים (DeFi).

ראסית טווס, מנכ"ל LegalBlock, העריך כי החקירה עשויה להיעשות בשיתוף סוכנויות בינלאומיות דוגמת אינטרפול או יורופול, דבר המוסיף מורכבות משפטית למקרה. בינתיים, חלק מהקהילה אף מטילים ספק אם יש לקיים את כנס Devcon 2026 באיסטנבול, מחשש לרדיפה משפטית כלפי מפתחים.

המפתח עצמו הבטיח לפרסם גרסה מלאה של האירועים לאחר חזרתו לאירופה וקבלת ייעוץ משפטי.

