הסכם-על חלל | ישראל והונגריה משלבות כוחות בפרויקט ענק

ישראל והונגריה חתמו השבוע על הסכם מסגרת לשיתוף פעולה בתחום החלל, במטרה להעמיק את הקשרים המדעיים, האסטרטגיים והתעשייתיים בין המדינות.

בצד ההונגרי ייצג את ההסכם שר הכלכלה הלאומי, מארטון נאג’, האחראי על פיתוח תעשיית החלל במדינה.

לפי משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, מדובר בהסכם השני שמבצעת ישראל בתחום החלל השנה – לאחר מזכר ההבנות עם אזרבייג’ן באפריל 2025.

ההסכם מספק מסגרת משפטית ותכניתית לשיתופי פעולה בתחומי לוויינות, תצפית על כדור הארץ, רובוטיקה וחינוך מדעי. בין היתר הוא כולל חילופי ידע ומומחים, ארגון כנסים וסדנאות, והקמת ועדת היגוי משותפת שתפקח על היישום.

הרקע להסכם קשור גם לפרויקט החלל ההונגרי HUSAT, שהוכרז על ידי חברת התקשורת 4iG בנובמבר 2024, והוא כולל לוויין תקשורת בגיאוסטציונרי וקונסטלציית תצפית בת שמונה לוויינים – שישה אלקטרו־אופטיים ושני לווייני מכ"ם SAR.

הלוויינים יפותחו במתקן חדש בעיר מרטונוואשר, הצפוי להיפתח ב־2026, והראשונים צפויים להיכנס לשירות עד סוף 2028.

ההסכם יאפשר גם לחברות ישראליות להשתלב בפרויקטים ההונגריים, ולייצר פתח משמעותי לשיתופי פעולה תעשייתיים ומחקריים בשוק האירופי.

ד”ר שמרית ממן, יו”ר סוכנות החלל הישראלית, ציינה: "ההסכם יחבר בין היכולות המדעיות, המחקריות והתעשייתיות של ישראל לבין השותפים ההונגריים, לטובת פיתוח מחקר יישומי, קידום מערכת החינוך והעמקת שיתופי הפעולה עם האקדמיה והתעשייה."