אמש (רביעי) אושר בבית הנבחרים האמריקני חוק תקציב ההגנה (NDAA) לשנת הכספים 2026, בתמיכה דו-מפלגתית גורפת (312 תומכים מול 112 מתנגדים).

התקציב הכולל עומד על סכום אדיר של כ-900 מיליארד דולר. המספרים הגבוהים הם רק חצי מהסיפור – הדרמה האמיתית טמונה בהחלטות הרכש הגיאו-פוליטיות המעצבות את המאבק מול רוסיה וסין בעשור הקרוב.

סוף עידן החמקנים: דור המטוסים העתידי מקבל שם רשמי

במוקד התקציב עומד העתיד של חיל האוויר האמריקני. לאחר שנים של פיתוח תחת מעטה סודיות בתוכנית NGAD (עליונות אווירית של הדור הבא), המחוקקים עיגנו לראשונה בחקיקה את המימון לייצור. המטוס זכה כעת לסימון הרשמי F-47.

עם הקצאה של כ-2.6 מיליארד דולר לפרויקט, הקונגרס מאותת כי ימי העליונות המוחלטת של ה-F-35 וה-F-22 מתקרבים לקיצם, והעיניים נשואות לאיומי שנות ה-30.

מנגד, חיל הים ספג מכה קשה כאשר תוכנית מטוס הקרב העתידי שלו (F/A-XX) זכתה למימון מינימלי בלבד.

ניצחון טכנולוגי נוסף רשם הנשיא טראמפ עם אישור תקציבי ראשוני ליוזמת "הכיפה המוזהבת" (Golden Dome). זוהי מערכת הגנה רב-שכבתית אסטרטגית שנועדה להגן על אדמת ארצות הברית מפני טילים היפר-קוליים ואיומים מן החלל, עם יעד מבצעי ראשוני לשנת 2028.