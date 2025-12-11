כיכר השבת
900 מיליארד דולר: הקונגרס פותח עידן תקציבי חדש ומוחק סנקציות על סוריה

הקונגרס אישר את תקציב הביטחון; מימון שיא למטוס הקרב החמקן העתידי ורשת ההגנה נגד איומים היפר-קוליים ("הכיפה המוזהבת"); במקביל – רעידת אדמה דיפלומטית: הקלה דרמטית על שאריות משטרו של אסד בסוריה (בעולם)

חגיגות בסוריה (צילום: תקשורת סורית)

אמש (רביעי) אושר בבית הנבחרים האמריקני חוק תקציב ההגנה (NDAA) לשנת הכספים 2026, בתמיכה דו-מפלגתית גורפת (312 תומכים מול 112 מתנגדים).

התקציב הכולל עומד על סכום אדיר של כ-900 מיליארד דולר. המספרים הגבוהים הם רק חצי מהסיפור – הדרמה האמיתית טמונה בהחלטות הרכש הגיאו-פוליטיות המעצבות את המאבק מול רוסיה וסין בעשור הקרוב.

סוף עידן החמקנים: דור המטוסים העתידי מקבל שם רשמי

במוקד התקציב עומד העתיד של חיל האוויר האמריקני. לאחר שנים של פיתוח תחת מעטה סודיות בתוכנית NGAD (עליונות אווירית של הדור הבא), המחוקקים עיגנו לראשונה בחקיקה את המימון לייצור. המטוס זכה כעת לסימון הרשמי F-47.

עם הקצאה של כ-2.6 מיליארד דולר לפרויקט, הקונגרס מאותת כי ימי העליונות המוחלטת של ה-F-35 וה-F-22 מתקרבים לקיצם, והעיניים נשואות לאיומי שנות ה-30.

מנגד, חיל הים ספג מכה קשה כאשר תוכנית מטוס הקרב העתידי שלו (F/A-XX) זכתה למימון מינימלי בלבד.

ניצחון טכנולוגי נוסף רשם הנשיא טראמפ עם אישור תקציבי ראשוני ליוזמת "הכיפה המוזהבת" (Golden Dome). זוהי מערכת הגנה רב-שכבתית אסטרטגית שנועדה להגן על אדמת מפני טילים היפר-קוליים ואיומים מן החלל, עם יעד מבצעי ראשוני לשנת 2028.

הקונגרס (צילום: שאטרסטוק shutterstock)

רעידת אדמה דיפלומטית: הסנקציות על הוסרו

בזירה הגיאו-פוליטית, החוק טומן בחובו רעידת אדמה דיפלומטית: סעיף דרמטי מבטל למעשה את "חוק קיסר" (Caesar Act). מהלך זה מסיר את הסנקציות על משטרו הישן של בשאר אל-אסד בסוריה.

לפי הפרסום בסוכנות רויטרס, ועדות הקונגרס הכלילו את ביטול החוק במסגרת חוק ההגנה הלאומי לשנת 2026, צעד שמסמן שינוי עומק במדיניות האמריקאית כלפי דמשק. 

זהו איתות ברור לשינוי כיוון במזרח התיכון, ואולי ניסיון אמריקני נואש לנתק את דמשק מהתלות המוחלטת בטהראן (איראן).

במקביל למהלך זה, הסיוע הביטחוני לישראל נותר יציב, עם הקצאה של 600 מיליון דולר לתוכניות הגנה מפני טילים.

הפיקוח האזרחי מתהדק: הקונגרס מצמצם את כנפי הפנטגון

החוק חושף גם את המתיחות הגוברת בין הרשות המבצעת למחוקקת. בצעד ענישה חריג, הקונגרס הקפיא 25% מתקציב הנסיעות של מזכיר ההגנה, פיט הגסת', בדרישה לשקיפות מלאה לגבי התקיפות הימיות האחרונות שביצע הצי האמריקני מאז ספטמבר.

המסר מוושינגטון ברור: הצ'ק פתוח כדי לנצח במרוץ החימוש, אך הפיקוח האזרחי יהיה הדוק מאי פעם.

