דרמה בצידון – האם הנעליים המוברחות יוצרו בישראל?

פשיטות המכס בצידון נמשכות: על אריזות הנעליים המוברחות נמצא איור של מגן דוד; חוקי החרם על ישראל נבדקים ובוצעו לפחות 5 מעצרים ברחבי המדינה (בעולם) 

סמל הנעליים בלבנון (צילום: צילום מסך )

מנהל המכס בצידון פתח בשורת פשיטות ומעצרים, לאחר תפיסה של טנדר שהוביל כמות גדולה של נעליים מוברחות בדרום .

ממצאים מפתיעים: על רקע חשד ל"סימנים בעייתיים" במשלוח, הוחלט לבחון האם המוצרים מנוגדים לחוקי החרם על ישראל.

על פי סרטון שפרסם העיתון הלבנוני "אל ג'דיד", על מספר אריזות המכילות את ההברחה נצפה איור של מגן דוד. כתוצאה מהחשיפה - חמישה בני אדם נעצרו באזורים שונים בדרום לבנון כחלק מהחקירה.

אריזות נעליים בלבנון (צילום: צילום מסך)

דו"ח המודיעין: איראן מזרימה מיליונים לחיזבאללה

במקביל לחקירה האזרחית, עולות הערכות חמורות מגורמי מודיעין בישראל, המצביעות על חיזוק דרמטי של ארגון הטרור חיזבאללה לאחר מבצע "חיצי הצפון".

החמצת הזדמנות: גורמי המודיעין מעריכים כי הממשלה החדשה בלבנון החמיצה את חלון ההזדמנויות שנוצר לאחר הפגיעה בכוח רדואן.

המימון האיראני: במקום לצמצם את כוחו של ארגון הטרור, ממשלת לבנון אפשרה לטהראן להזרים מאות מיליוני דולרים לטובת מערך ההתעצמות של חיזבאללה. המימון כולל אימונים, משכורות, טיפולים רפואיים למחבלים פצועים ותמיכה למשפחות הרוגי הארגון.

השתלת אנשי אמון בצבא לבנון

בתוך כך, העיתונאי הצבאי ב'וואלה' אמיר בוחבוט, פרסם המידע המודיעיני חושף תהליך עמוק של חדירה והשתלטות של ארגון הטרור על מוסדות המדינה.

השפעה צבאית: ארגון הטרור הצליח להחדיר אנשי אמון לתוך צבא לבנון ולהשפיע באופן ישיר על החלטותיו.

שיתוק הממשלה: חדירה זו מאפשרת לחיזבאללה להרתיע את הממשלה, שלא הצליחה לעמוד ביעדים שהציב המערב.

