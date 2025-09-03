ממשלת ארה"ב וה-GSA חתמו על הסכם אסטרטגי רחב היקף עם מיקרוסופט, במסגרתו מיליוני עובדי מדינה יקבלו גישה חינמית לשירותי הענן ולכלי ה-AI המתקדמים של מיקרוסופט, ביניהם Microsoft Copilot, למשך עד 12 חודשים. ההסכם מהווה צעד מרכזי בתכנית הלאומית לאימוץ בינה מלאכותית ומציב את ארה"ב בחזית עולמית מבחינת טרנספורמציה דיגיטלית במגזר הציבורי.

ההסכם שפורסם השבוע כולל הנחות משמעותיות בכל תיק המוצרים של מיקרוסופט: Azure, Dynamics 365, Copilot, כלי סייבר ותשתיות ניהול זהויות - לצד ביטול מלא של עמלות העברת נתונים בענן. בנוסף, Microsoft 365 Copilot יוצע בסקטור הממשלתי ללא עלות למשך שנה ללקוחות G5, והנחות עמוקות יוצעו גם בשנים שלאחר מכן.

המהלך הוא חלק מרכזי מהיוזמה OneGov של GSA, שמטרתה לאחד רכש טכנולוגי ממשלתי וליצור תחרות במחירים בין הספקים הגדולים. מזה מספר חודשים, חתמה הממשלה על הסכמים דומים עם ענקיות כמו Amazon ו-Google, כדי להוזיל עלויות ענן ו-AI ולשדרג את תפעול הסקטור הציבורי.

לא רק החיסכון הוא במוקד - מיקרוסופט מחויבת להשקיע 20 מיליון דולר נוספים בהדרכות וסדנאות שיעצימו את היישום הטכנולוגי וההטמעה של כלים מבוססי AI בקרב עובדי סוכנויות המדינה. כלי ה-AI צריכים להשיג תקן אבטחה ממשלתי, כאשר Microsoft Copilot כבר קיבל אישור ראשוני ממחלקת ההגנה בארה"ב.

בהתאם לתוכנית ה-AI של טראמפ, כל הסוכנויות הפדרליות יחויבו להנגיש לעובדיהן כלי AI מתקדמים שיבצעו אוטומציה וייעול לתהליכים משמעותיים, יחזקו אבטחה וישפרו שירות אזרחי. המחירים המוזלים יישארו זמינים למשך עד 36 חודשים, וה-GSA מעודדת את כלל הסוכנויות להצטרף להסדר עד ספטמבר 2026.