דויטשה טלקום בוחנת אפשרות למיזוג מלא עם חברת הבת האמריקאית T-Mobile US, במהלך אסטרטגי שעשוי לשנות את מפת התקשורת הגלובלית ולהפוך לאחת מעסקאות המיזוג והרכישה הגדולות שנרשמו אי פעם. כך לפי דיווח בבלומברג, המתבסס על גורמים המעורים בפרטים.

'Deutsche Telekom' היא אחת מחברות התקשורת הגדולות בעולם, עם פעילות רחבת היקף בעשרות מדינות, הכנסות של עשרות מיליארדי אירו ומאות אלפי עובדים, בעוד T-Mobile US נחשבת לאחת מחברות הסלולר המובילות בארצות הברית, עם מעל 100 מיליון מנויים ומהווה את מנוע הצמיחה המרכזי של הקבוצה - יחד הן יוצרות כוח גלובלי משמעותי בשוק התקשורת.

על פי הדיווח, החברה הגרמנית - שמחזיקה כיום בכ-53% ממניות T-Mobile - שוקלת להקים חברת אחזקות חדשה, אשר תגיש הצעת רכש מבוססת מניות לשתי החברות הציבוריות. מבנה כזה עשוי לפשט את מערך האחזקות המורכב הקיים כיום בין אירופה לארצות הברית.

המהלך האפשרי מגיע לאחר שנים של התבססות הדרגתית של דויטשה טלקום בשליטה ב-T-Mobile. כבר ב-2013 הונחה התשתית הנוכחית באמצעות מיזוג הפוך עם MetroPCS, ובהמשך הובילה החברה את רכישת Sprint בשנת 2020 בעסקה בהיקף של כ-26 מיליארד דולר. בשנים האחרונות המשיכה דויטשה טלקום להגדיל את אחזקותיה, כולל רכישת מניות מסופטבנק, עד להשגת שליטה מלאה בפועל.

T-Mobile הפכה מאז לאחת מחברות הסלולר הדומיננטיות בארה״ב, ואף מובילה במספר המנויים. פעילותה מהווה כיום יותר ממחצית מהכנסות השירותים של דויטשה טלקום, ומהווה מנוע הצמיחה המרכזי של הקבוצה, בעוד הפעילות האירופית מציגה קצב צמיחה מתון יותר.

לפי תחזיות החברה, הרווח התפעולי המתואם (EBITDA) צפוי להגיע לכ-47.4 מיליארד אירו בשנת 2026, כאשר עיקר התרומה מגיעה מהשוק האמריקאי. מנכ״ל החברה, טים הוטגס, הבהיר לאחרונה כי אין בכוונת החברה למכור מניות של T-Mobile במהלך השנה, והביע תמיכה מלאה באסטרטגיה הנוכחית של החברה הבת.

עם זאת, מדובר בשלב מוקדם של בחינת המהלך, ולא התקבלה החלטה סופית. כל עסקה עתידית תידרש לאישורים רגולטוריים מורכבים הן בארצות הברית והן באירופה, וכן לאישור בעלי מניות המיעוט בשתי החברות.

אם אכן תצא לפועל, העסקה עשויה לסמן נקודת מפנה בשוק התקשורת הבינלאומי - ולבסס עוד יותר את מעמדה של T-Mobile כעוגן המרכזי של דויטשה טלקום בזירה הגלובלית.