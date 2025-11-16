הרובוט במהלך משחק שחמט ( צילום: IFA 2025 )

בתערוכת הייבוא הבינלאומית של סין, שהתקיימה השבוע בשאנגחאי ונחשבת לאחת מאירועי החדשנות הטכנולוגית הגדולים בעולם, תפסו הרובוטים - ובמיוחד רובוט השחמט - את מרכז הבמה. הרובוט המתקדם מצויד במערכות זיהוי חזותי מתקדמות שמזהות כל כלי על הלוח בדיוק של 99.9%, ובמנועי חישוב מהירים המבוססים על רשתות ניורונים, מה שמאפשר לו להגיב בעיבוד ובחישוב מהלכים בזמן אמת ובכך להתחרות בו זמנית מול כמה מתחרים כשהוא נע מלוח אחד למשנהו ללא שיכולותיו המקצועיות נפגעות.

הצגת היכולת לשחק סימולטנית מול שני בני אדם אינה רק חיזוק ליכולות האנליטיות של הבינה המלאכותית; היא מסמלת את האופן שבו המפגש בין אלגוריתמים, ראייה ממוחשבת ורובוטיקה מחוללים מהפכה ביכולות הטכנולוגיות של הדור הבא. רובוט השחמט לא היה לבדו, הוא הופיע לצד עשרות רובוטים נוספים אשר הציגו תנועות מורכבות, החל מהתאגרפות וריקוד ועד לתפעול מתקדם במגוון תעשיות - וכל זאת מול אלפי מבקרים ונציגים מיותר מ־130 מדינות שנכחו בתערוכה.

מראה הצלחה מרשימה גם במשחקים אחרים ( צילום: IFA 2025 )

בפורום מומחים שנערך בשולי האירוע הדגישו מובילי התחום, כי ככל שהטכנולוגיה מתקדמת - החל ביכולת לנצח אלופי עולם ועד לשינוי דרכי ניתוח המשחק - עדיין נדרשת נוכחות אנושית, גם בשחמט וגם בפיתוח כלים לתחומים רחבים יותר. ההצלחה של רובוטים בסגנון זה ממחישה את קצב ההתפתחות המואץ של חברות רובוטיקה בסין, עם תחזיות לגידול של עשרות אחוזים בשנה הקרובה, והופכת את שוק הבינה המלאכותית לנושא עיקרי בסדר היום הגלובלי.