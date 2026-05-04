מערך הסייבר הלאומי של ישראל פרסם אזהרה חריגה המופנית למנכ"לים ולדירקטוריונים, ובה קריאה להיערכות מיידית לעידן חדש של איומי סייבר - כזה שמונע על ידי בינה מלאכותית מתקדמת. לפי ההערכה, מודלים חדשניים מסוגלים כיום לאתר חולשות תוכנה, לפתח קוד ניצול (Exploit) ולבצע שרשראות תקיפה מורכבות – וכל זאת במהירות וביעילות שעולות על יכולות אנושיות.

האזהרה מגיעה על רקע התקדמות דרמטית בתחום, עם חשיפתם של מודלים מתקדמים דוגמת Claude Mythos של Anthropic ו-GPT-5.4-Cyber של OpenAI. לפי דיווחים, מערכות אלו מסוגלות לזהות חולשות מסוג Zero-Day ולייצר פתרונות תקיפה כמעט אוטונומיים, גם כאשר המשתמש אינו בעל רקע מקצועי באבטחת מידע.

במערך הסייבר מציינים כי המשמעות היא שינוי יסודי במאזן הכוחות: אם בעבר מתקפות מתוחכמות דרשו מומחיות גבוהה, הרי שכיום גם גורמים עם ידע מוגבל יכולים להפעיל יכולות מתקדמות באמצעות AI. כתוצאה מכך, היקף האיומים צפוי להתרחב באופן משמעותי.

הדאגה אינה מוגבלת לישראל בלבד. בארצות הברית ובאירופה התקיימו בשבועות האחרונים דיונים בדרגים הגבוהים ביותר, כולל פגישות בין בכירי ממשל, בנקים וחברות טכנולוגיה, סביב הסיכונים הגוברים. במקביל, נשמעות קריאות להגביל את הפצת הכלים או להבטיח שהם יישארו בידי גורמים הגנתיים בלבד.

ראש מערך הסייבר הלאומי, יוסי כראדי, התריע כבר מוקדם יותר השנה כי קצב גילוי החולשות על ידי תוקפים מבוססי AI הולך וגובר, בעוד שלארגונים נותר פחות זמן לתקן אותן. לדבריו, תוקפים "נעשים גמישים ומהירים יותר מההגנות מולם".

על רקע זה, ההמלצה המרכזית של המערך היא מעבר להגנה מבוססת בינה מלאכותית - שימוש במערכות אוטומטיות לזיהוי איומים, מיפוי מלא של נכסי IT, האצת עדכוני אבטחה ואימוץ גישת "הנחת פריצה" (Assumed Breach). המסר ברור: בעולם שבו ההתקפות מתבצעות במהירות של מכונה - גם ההגנה חייבת לפעול באותו קצב.

בתוך כך, דווח כי Anthropic בוחנת אירוע של גישה לא מורשית לאחד ממודליה המתקדמים - התפתחות שמחדדת עוד יותר את השאלה האם מערכות ההגנה מסוגלות לעמוד בקצב הכלים שהאנושות עצמה פיתחה.