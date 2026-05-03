מטא החלה להפעיל תוכנת מעקב על מחשבי העבודה של עובדיה בארצות הברית, המתעדת הקלדות, תנועות עכבר וצילומי מסך - כחלק ממאמץ להכשיר מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית. המהלך, המכונה Model Capability Initiative (MCI), הפך למוקד ביקורת חריף בתוך החברה, בין היתר משום שאין לעובדים אפשרות אמיתית לסרב להשתתף.

על פי דיווחים ב־Reuters ו־CNBC, המערכת פועלת על מגוון רחב של יישומים ואתרים, בהם Google, GitHub, Slack ומוצרי Atlassian. העובדים מקבלים הודעה המבקשת להפעיל את הכלי - אך בפועל מדובר בדרישה מחייבת שלא ניתן להתקדם בלעדיה.

מנכ"ל החברה, מארק צוקרברג, הגן על המהלך בפגישה עם עובדים, וטען כי פעילותם מספקת נתונים איכותיים במיוחד לאימון מערכות AI. לדבריו, "רמת היכולת הממוצעת של העובדים כאן גבוהה משמעותית מזו של עובדים קבלניים שמבצעים משימות דומות בתעשייה", ולכן המידע שהם מייצרים בעל ערך גבוה יותר.

במקביל, הודיעה מטא על תוכנית לפטר כ־8,000 עובדים - כ־10% מכוח האדם - החל מ־20 במאי. צוקרברג קשר בין הקיצוצים לבין ההשקעות העצומות בתשתיות AI, ואמר כי החברה מתמודדת עם שני מוקדי עלות עיקריים: כוח אדם ותשתיות מחשוב.

החזון העתידי, כפי שתואר על ידי סמנכ"ל הטכנולוגיות אנדרו בוסוורת', מציב את הבינה המלאכותית במרכז הפעילות: "סוכנים חכמים יבצעו את העבודה עצמה, בעוד העובדים יכוונו, יבקרו וישפרו אותם".

אלא שבתוך החברה, לא כולם מקבלים את המהלך בהבנה. עובדים הביעו חשש מהיקף המעקב ומהאפשרות לחשיפת מידע רגיש - כולל סיסמאות, פרטים רפואיים או מידע אישי אחר. לפי הדיווחים, גם שאלת הפרטיות וגם התחושה שהעובדים הופכים ל"חומר גלם" עבור מערכות שעלולות להחליף אותם בעתיד, עומדות במרכז הביקורת.

במטא ניסו להרגיע והבהירו כי הכלי אוסף רק מידע המוצג על המסך ואינו פותח קבצים או קבצים מצורפים. עם זאת, ההמלצה לעובדים להימנע משימוש אישי במחשבי העבודה לא הצליחה להפיג את החששות.