הבכיר הרוסי מזהיר: "הבינה המלאכותית היא כמו פרויקט הגרעין"

אלכסנדר ודיאחין, בכיר בחברת Sberbank - תאגיד טכנולוגיה רוסי המתמקד בבינה מלאכותית, אמר בריאיון לרויטרס כי בינה מלאכותית תהפוך לכלי השפעה אסטרטגי מדרגה ראשונה – ברמה הדומה לגרעין – עבור מדינות שיובילו את הפיתוח כעת, וכי יתרון זה יעניק להן עליונות לאורך המאה הנוכחית.

"בינה מלאכותית היא כמו פרויקט הגרעין", הצהיר ודאיחין. הוא הסביר שכיום מתהווה "מועדון גרעיני חדש" בעולם, שבו למדינה יש או אין מודל שפה גדול עצמאי. לדבריו, רוסיה זקוקה לשניים או שלושה מודלים מקוריים משלה, ולא למודלים זרים שעברו התאמה מחדש, במיוחד עבור תחומים רגישים כמו שירותי ממשל מקוונים, בריאות וחינוך.

עם זאת, ודיאחין הודה שרוסיה מתקשה להדביק את הפער בהיקף כוח המחשוב, בעיקר בשל הסנקציות המערביות, והפער צפוי להתרחב. הוא ציין כי ארה"ב וסין מקדימות את שאר המדינות במועדון הבינה המלאכותית בשישה עד תשעה חודשים, וכי הצטרפות חדשה למירוץ כמעט בלתי אפשרית כיום: מי שלא התחיל בזמן מאבד יתרון בקצב גדל והולך.

לדבריו, יש הערכה רבה ברוסיה להישגים של החברות האמריקאיות והסיניות, שנהנות מתקציבים עצומים, כוח אדם מיומן ותשתיות מחשוב אדירות. לדבריו, מגזר האנרגיה הרוסי יצטרך השקעות עצומות – כ-40 טריליון רובל בייצור (כ-500 מיליארד דולר) וכ-5 טריליון בתשתיות רשת – במהלך 16 השנים הקרובות.

ודיאחין התייחס גם לעתיד הטכנולוגי וטען שהפריצה המשמעותית הבאה עשויה להגיע ממודלים בעלי זיכרון רחב בהרבה או מארכיטקטורה חדשה שאינה מבוססת כלל על צ'אט GPT, בדומה לקפיצה שחברת DeepSeek הסינית הציגה ב-2024. לצד זאת הוא הזהיר מפני "הייפ מוגזם" סביב תשתיות בינה מלאכותית, שכן צריכת האנרגיה הגבוהה גורמת לכך שהתשואה על ההשקעה עלולה להיות רחוקה מאוד ואף בלתי ודאית.