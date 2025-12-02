כיכר השבת
ריקול חירום אווירי

כ-6,000 מטוסים קורקעו: תקלת ענק באיירבוס משבשת את עולם התעופה

תקלה קריטית בתוכנת בקרת הטיסה מחייבת השבתה של יותר ממחצית צי ה-A320 העולמי; התקלה נחשפה לאחר שמטוס ג'ט בלו איבד גובה פתאומית; צוותי ענק פועלים ברחבי הגלובוס לתיקון לפני שיא הנסיעות (בעולם, תעופה)

מטוס איירבוס (צילום: Airbus)

גל חסר תקדים של ביטולי ועיכובי טיסות פקד בסוף השבוע את נמלי התעופה המרכזיים ברחבי ארצות הברית, אירופה ואסיה. הסיבה: תקלה קריטית ודחופה בתוכנת בקרת הטיסה של דגם המטוס הנפוץ ביותר בעולם – ה-A320 מתוצרת איירבוס.

הנהלת ענקית התעופה הורתה על ריקול חירום גורף בהיקף חסר תקדים, אשר השבית כ-6,000 מטוסים – נתון המהווה יותר ממחצית הצי העולמי הפעיל של דגם זה. החברות המפעילות נדרשו להשבית מיידית את הטיסות במטוסים אלו ולאפשר לצוותי תחזוקה לעדכן בדחיפות את תוכנת בקרת הטיסה המכונה ELAC.

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי צוותים פעלו לילה שלם במאות מוקדים גלובליים, כולל בחברות תעופה מהגדולות באירופה, אמריקה וטייוואן, במאמץ קדחתני לתקן את הכשל.

התקרית שחשפה את הכשל הרגיש

התקלה החמורה והרגישה נחשפה בעקבות תקרית דרמטית שאירעה במטוס A320 של חברת התעופה האמריקנית ג'ט בלו. המטוס, שהמריא מקנקון שבמקסיקו בדרכו לניו ג'רזי, איבד לפתע גובה רב באופן בלתי מתוכנן. רק במאמץ רב הצליחו הטייסים לייצב את המטוס. כתוצאה מאובדן הגובה הפתאומי, נפצעו כעשרה נוסעים.

צוותי החקירה איתרו במהירות את מהות הכשל בתוכנת בקרת הטיסה, שזוהה כפגיעות לקרינת שמש אינטנסיבית. עם הבאת הדבר לידיעת הנהלת איירבוס, הוחלט מיידית על ביצוע ריקול גורף כדי למנוע אסונות עתידיים. אמריקן איירליינס, המפעילה הגדולה ביותר של ה-A320, נדרשה לעדכן 209 מטוסים מתוך 480 מטוסי הצי שלה מדגם זה.

המירוץ נגד הזמן וההתנצלות הרשמית

האירוע מגיע בתזמון קשה במיוחד, על רקע הביקושים הגבוהים לטיסות המתוכננות ליום ראשון ולשלושת הימים שלאחר חג ההודיה האמריקני.

שר התחבורה האמריקני, שון דאפי, הצהיר כי ישנה התקדמות מהירה בתיקון התוכנות, במטרה לעמוד בלוחות הזמנים הדחופים. נשיא איירבוס, גיום פורי, פרסם התנצלות רשמית בפני הלקוחות והנוסעים על השיבושים הנרחבים שנגרמו בשל התקלה המפתיעה. חברות התעופה ברחבי הגלובוס מתאמצות להשלים את התיקון בזמן הקצר ביותר כדי למזער את הנזק הכלכלי ואת התסכול בקרב מיליוני הנוסעים שתוכניות הנסיעה שלהם שובשו.

כיכר השבת
