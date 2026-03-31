חריג: 3 נשים הוצאו בכוח אחרי שפרצו למטוס; זה מה שסירבו לעשות

דרמה חריגה שהתרחשה בנמל התעופה הבינלאומי של מיאמי בערב יום ראשון השבוע הסתיימה במעצרן של שלוש נוסעות, לאחר שוויכוח שגרתי על תשלום עבור כבודת יד עודפת הידרדר במהירות לעימות פיזי, פריצה למטוס ושיבוש של לוח הטיסות.

האירוע, שהתרחש לפי הדיווח היום (שלישי) בטיסה שהייתה אמורה להמריא בשעות הערב לכיוון פילדלפיה, החל כאשר דיילי הקרקע בשער העלייה למטוס הבחינו כי שלוש הנשים נושאות עמן פריטי כבודה מעבר למכסה המותרת בכרטיסן. הצוות דרש מהן לסור לדלפק התשלום כדי להסדיר את העמלה הנדרשת עבור המטען העודף, אולם בקשה זו נתקלה בסירוב מוחלט מצד הנוסעות.

הסירוב לשלם את העמלה הפך בתוך דקות ספורות לעימות מילולי חריף וקולני אל מול עובדי חברת התעופה בשער. על פי דוחות המעצר שנחשפו לאחר האירוע, עובדי החברה הזהירו את השלוש שוב ושוב כי אם לא יסדירו את התשלום כחוק, הן לא יורשו לעלות לטיסה וכרטיסיהן יבוטלו במקום.

למרות האזהרות הברורות, החליטו הנוסעות לקחת את החוק לידיהן; אחת מהן, שעל פי החשד הובילה את המהומה, הורתה לחברותיה להתעלם מהנחיות הצוות. השלוש פרצו את דרכן דרך אזור מוגבל בשער העלייה, עקפו את עמדות הבידוק הסופיות ועלו על סיפון המטוס ללא אישור ובניגוד לנהלי האבטחה המחמירים הנהוגים בנמלי תעופה בארצות הברית, במיוחד באזורים סטריליים שלפני המראה.

עם הגעת כוחות המשטרה של מחוז מיאמי-דייד אל המטוס בעקבות קריאת הדיילים, הבהיר מנהל מטעם חברת התעופה לשוטרים כי כרטיסי הטיסה של השלוש בוטלו רשמית וכי עליהן להתפנות מהמטוס לאלתר. הנשים סירבו להישמע להוראות השוטרים ואף התבצרו במושביהן - דבר שאילץ את צוות המטוס לנקוט בצעד חריג ולהורות על פינוי מלא של כלל הנוסעים מהסיפון.

מטרת הפינוי הייתה לאפשר לשוטרים להשתלט על החשודות מבלי לסכן את יתר הנוסעים. במהלך הפינוי, כך נטען בדיווח, אף הגדילה טןץנ מןביץ לעשות וירקה על אחד הנוסעים האחרים שעבר לידה - פעולה שהוסיפה לכתב האישום נגדה גם סעיף פלילי של תקיפה.

העימות המשיך להסלים גם מחוץ למטוס ובתוך מסדרונות הטרמינל, כאשר השלוש התנגדו למעצר הפיזי וסירבו לאפשר לשוטרים לאזוק את ידיהן מאחורי גבן. תיעודים נרחבים שהופצו ברשתות החברתיות הראו את רגעי המעצר הדרמטיים, כשהחשודות מובלות באזיקים לעיני מאות נוסעים המומים שתיעדו את המתרחש בטלפונים הניידים.

אחת הנעצרות אף תועדה כשהיא מבצעת תנועות פרובוקטיביות ולעגניות לעבר השוטרים תוך כדי הובלתה, בעוד חברתה צועקת איומים לעבר הנוסעים שצפו בסיטואציה. בסיומו של הלילה הועברו השלוש למרכז מעצר במיאמי, שם הוגשו נגדן כתבי אישום בגין הסגת גבול והתנגדות למעצר ללא אלימות.

הטיסה לפילדלפיה, שהייתה אמורה לצאת במועדה, התעכבה בלמעלה משעה בעקבות הפינוי הכפוי והטיפול המשטרתי, מה שגרם לעגמת נפש רבה לכלל הנוסעים בגלל ויכוח על דמי מטען שגרתיים.