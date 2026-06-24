סיר לחץ: איוונקה טראמפ הציתה מחאות ענק במדינה האירופית

אלפי בני אדם יצאו בימים האחרונים לרחובות אלבניה במחאה נגד פרויקט נופש יוקרתי הנתמך על ידי ביתו של נשיא ארה"ב איוונקה טראמפ ובעלה ג'ארד קושנר, באי סאזאן ובחופי דרום המדינה.

המפגינים טענו כי הפרויקט מאיים על שמורות טבע ובעלי חיים נדירים וכי הוא משרת אינטרסים של בעלי הון על חשבון הציבור.

מה שהחל כמאבק סביבתי נגד הבנייה באזורים מוגנים הפך במהירות לגל מחאה רחב נגד הממשלה והממסד הפוליטי. המחאה התרחבה גם לביקורת על ראש הממשלה אדי רמה ועל המצב במדינה.

הממשלה מצדה ממשיכה לתמוך בפרויקט. רמה הגדיר את ההשקעה, המוערכת בכ-1.4 מיליארד אירו, כ"ברכה" עבור אלבניה, וטען כי היא תיצור מקומות עבודה ותתרום לפיתוח הכלכלה והתיירות.

מזעזע: צעיר בן 19 הורשע בהצתת חסר בית בתחנת רכבת אריה רוזן | 16:43

עם זאת, המפגינים מבטיחים להמשיך במאבק. ליזנדר סראצ'י, שהשתתף בהפגנות עם ילדיו, אמר ל"גרדיאן": "האנשים עייפים מחוסר הצדק ומהשחיתות. אחד הסיסמאות שלנו היא 'עצרו את הדיקטטורה של הכסף המלוכלך', כי מניסיוננו פרויקטים כאלה מועילים רק למעטים ועשירים".