עולים גם מדרגות:רובוטי משלוח חדשים של אמזון יגיעו עד הבית

ענקית הקמעונאות אמזון (Amazon) ממשיכה לבסס את מעמדה כמעצמת רובוטיקה גלובלית. החברה אישרה בסוף השבוע כי רכשה את הסטארט-אפ Rivr מציריך, חברה המוכרת בזכות הטכנולוגיה המהפכנית שלה לניווט אוטונומי בסביבות עירוניות מורכבות.

הרכישה מסמנת את השלב הבא באסטרטגיית האוטומציה של ענקית המסחר. בעוד שעד כה התמקדה אמזון בייעול המרכזים הלוגיסטיים שלה - שם היא מפעילה כבר למעלה ממיליון רובוטים - הטכנולוגיה של Rivr נועדה להוציא את הרובוטים אל מחוץ לכתלי המחסן, ישירות אל המדרכות ופתחי הבתים של הלקוחות.

המומחיות: רובוטים שמטפסים במדרגות

הרובוטים שפיתחה Rivr (שפעלה בעבר תחת השם Swiss-Mile) נחשבים לייחודיים בנוף הטכנולוגי. הם מצוידים בתצורה היברידית של גלגלים ורגליים, המאפשרת להם לשנות את אופן התנועה שלהם בהתאם לתוואי השטח: הם מסוגלים להתגלגל במהירות על כבישים ומדרכות ישרות, אך גם "לעמוד" על רגליהם ולטפס על מדרגות או להתגבר על מכשולים גבוהים – אתגר שמרבית רובוטי המשלוחים הקיימים כיום מתקשים לצלוח.

לפי הודעת החברה, המטרה המרכזית של המהלך היא לבחון דרכים חדשות לשיפור "המייל האחרון" (Last Mile) - השלב הסופי והמורכב ביותר בתהליך המשלוח לצרכן. באמזון מקווים שהרובוטים החדשים יוכלו לסייע לנהגי המשלוחים האנושיים, לצמצם את העומס הפיזי המוטל עליהם ולשפר את רמת הבטיחות הכללית במהלך יום העבודה.

מהמחסן אל המדרכה

פרטי העסקה המלאים לא פורסמו רשמית, אך לפי נתוני PitchBook, הסטארט-אפ Rivr הוערך בשווי של כ-110 מיליון דולר בסבב גיוס שנערך באוגוסט 2024.

המהלך הנוכחי מצטרף לשורה של השקעות וניסיונות קודמים של אמזון בתחום הרובוטיקה והאוטומציה, החל מרובוט ה-Astro הביתי ועד לניסויים ברובוט המדרכה "Scout" (שפעילותו צומצמה בעבר). עם זאת, הטכנולוגיה השוויצרית של Rivr מציעה ורסטיליות גבוהה בהרבה, ונראה כי היא מהווה את התשובה של אמזון לאתגרי הניידות בערים צפופות.

דובר מטעם אמזון אישר את הרכישה וציין כי החברה נרגשת לשתף פעולה עם הצוות המוכשר של Rivr כדי "להמשיך ולהמציא פתרונות שיקצרו את זמני המשלוח ויעלו את רמת השירות עבור לקוחותינו ברחבי העולם".