יצירת מופת תקופתית

ממצא יוצא דופן: ציור קיר מרהיב מהעתיקים בעולם התגלה בפרו

היסטוריונים ברחבי העולם נרגשים מהממצא הארכאולוגי המפתיע בדמות ציור קיר תלת ממדי, שנחשף באתר חואקה יולנדה שבחוף הצפוני של פרו. הציור חושף סצנות של דגים, רשתות דייג, כוכבים ודמויות שונות על פני קיר באתר שהיה מקודש למצריים | בצל ההתלהבות, האתר נמצא תחת איום מיידי בשל פשיעה חקלאית והיעדר הגנה ממסדית - וחוקרים קוראים לממשלה לפעול בדחיפות לשימור המורשת ההיסטורית (בעולם)

חלק מהקירות שהתגלו (צילום: Pontifical Catholic University of Peru)

באזור לה ליברטד שבחוף הצפוני של פרו, חשפו לאחרונה ארכאולוגים מהאוניברסיטה הקתולית לימה שרידי ציור קיר עתיק, צבעוני ותלת־ממדי, בולטים ביותר בנוף הארכאולוגי המקומי. קירות המבנה, מהמבנים העתיקים ביותר בעולם, מעוטרים במוטיבים של עופות דורסים גדולים, דגים, רשתות דייג, כוכבים ודמויות אנושיות שיש המפרשים כשמאנים - המגלים פן חדש באורח החיים באזור בימי התקופות הקדומות.

הציור נחשף לראשונה ביולי 2025, במסגרת חפירות שגרתיות. החוקרת הראשית, ד"ר אנה ססיליה מאוריסיו, הדגישה שמדובר בממצא חסר תקדים: "הציור משתמש בטכניקת תבליט תלת־ממדי המעידה על מורכבות אמנותית שלא זוהתה עד כה בקרב תרבויות החוף בפרו". האלמנטים הצבעוניים - כחול, אדום, צהוב ושחור - משקפים שילוב נדיר של חיבור לטבע המקומי (ים, דיג) ומפרידים את האתר מהמסורת האמנותית של מרכזי ההר, דוגמת אתרי שאווין דה הואאנטאר שנבנו בתקופות מאוחרות יותר. מה שרק מחזק את קדמוניות הציור.

על אף הערך ההיסטורי, האתר נמצא בסכנה מוחשית של השמדה: טרקטורים חקלאיים חורשים את הקרקע הרכה, בזמן שעדיין אין הכרה ממסדית או גדר מגינה שיכולה להגן על הממצאים מהרס או שוד. הארכאולוגים יוצאים בקריאה נחרצת למשרד התרבות הפרואני ולרשויות המקומיות להשקיע בשימור, בגידור, ובפיקוח. חפירות נוספות צפויות לסייע בתיארוך מדויק יותר ובפענוח משמעותם המלאה של הציורים - וייתכן שגם יחשפו שכבות נוספות של התרבות שסביבה, אשר שגשגה בדינמיקה חופית־קוסמית מאות שנים לפני אימפריות רבות.

