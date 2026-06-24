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"צעירים עם לב"

100 שנות מאסר: פעילי שמאל הורשעו לאחר שפתחו באש על מתקן מעצר

8 פעילים קיבלו בין 30 ל-100 שנות מאסר בגין מתקפה על מתקן מעצר בטקסס | הסנגורים: "הם לא טרוריסטים אלא צעירים עם לב"

זיקוקים במתקפה על מתקן הכליאה (צילום: משרד המשפטים האמריקאי)

שמונה בני אדם נידונו לעונשי מאסר כבדים של בין 30 ל-100 שנים בגין מעורבותם במתקפה אלימה על מתקן מעצר של רשות ההגירה האמריקאית בטקסס ביולי 2025. כך מסרו התובעים הפדרליים ב.

לפי כתב האישום, חברי הקבוצה, שלדברי התביעה היו פעילי ארגון השמאל הקיצוני "אנטיפה" שלבשו ציוד טקטי שחור, פתחו באש לעבר כוחות אכיפת החוק במתקן ה פריירילנד בעיר אלוורדו. שוטר אחד נפצע במהלך האירוע.

בנג'מין סונג, שהורשע בניסיון רצח ואותו הגדירה התביעה כמארגן המבצע, נידון ל-100 שנות מאסר. שבעת הנאשמים הנוספים קיבלו עונשים של 30 עד 70 שנות מאסר לאחר שהורשעו בין היתר בהתפרעות ובתמיכה בטרור.

עורכי הדין של הנאשמים טענו כי מדובר היה במחאה שנועדה להביע תמיכה במהגרים המוחזקים במתקן וכפרו בטענה שהקבוצה הייתה קשורה לאנטיפה. סנגורו של סונג, פיליפ הייז, אמר כי "אלה לא חבורה של טרוריסטים. אלה צעירים עם לב גדול שרצו שקולם יישמע".

סונג הודיע באמצעות עורך דינו כי בכוונתו לערער על הרשעתו ועל העונש שנגזר עליו.

ארה"במעצרשמאלטקססאנטיפה

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