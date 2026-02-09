כיכר השבת
בשכונה היוקרתית

"אתם יהודים?!" | פריז: יצאו מבית הכנסת בליל שבת - ואוימו בסכין

שלושה יהודים שיצאו מבית הכנסת ברובע ה-16 בפריז בליל שבת האחרון, הופתעו על ידי גבר ששאל אם הם "יהודים בני דת משה" | אחד מהם ענה בחיוב - החשוד הוציא סכין והחל לרדוף אחרי השלושה (חדשות) 

חרדים ברחובות צרפת (צילום: שאטרסטוק)

חקירה רשמית נפתחה בפריז בעקבות אירוע תקיפה על רקע אנטישמי שהתרחש בליל שבת האחרון ברובע ה-16 בעיר.

על פי פרטי החקירה, שלושה גברים יהודים שחבשו כיפה טיילו בשדרות גוסטב החמישי משוודיה מעט לאחר השעה שבע בערב, זמן קצר לאחר שיצאו מבית כנסת הממוקם בסמוך למקום.

במהלך ההליכה הבחינו השלושה באדם שמתבונן בהם בצורה מאיימת ומתקרב לעברם. האיש פנה אליהם ושאל שלוש פעמים "יהודים? בני דת משה?".

מיד לאחר שאחד מהם השיב בחיוב על השאלה, שלף האיש סכין מכיסו והחל לאיים עליהם. השלושה פתחו במנוסה לכיוון גשר אינה, שם מצאו מקלט אצל שוטרים מיחידת המילואים של המשטרה הלאומית שהוצבו בנקודה.

כוח משטרה שנשלח לסרוק את האזור בניסיון לאתר את התוקף לא הצליח למצוא אותו, והוא נמלט מהזירה. שלושת הגברים, שלא נפגעו בעימות, הגישו תלונות רשמיות במשטרה על האירוע. הרשויות ממשיכות בחיפושים אחר החשוד במסגרת תיק החקירה שנפתח בגין אלימות מזוינת המונעת ממניעים דתיים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר