בית המשפט הפדרלי בבוסטון גזר 26 חודשי מאסר על ג'ון ריארדון, בן 60 ממיליס, מסצ'וסטס, אחרי שאיים ברצח על חברי הקהילה היהודית ואיים להפציץ בתי כנסת. בנוסף, הוא חויב לשלם 1,260 דולר כפיצוי לנפגעים, ולאחר סיום מאסרו צפויות לו שלוש שנות השגחה.

ריארדון הודה בנובמבר 2024 בעבירות פדרליות שכללו פגיעה בזכויות הדת של הקהילה היהודית באמצעות איומים על בית כנסת באטלבורו, העברת איומים על בית כנסת בשארון באמצעות תקשורת בין-מדינתית, ולעקוב אחרי הקונסוליה הישראלית בבוסטון באמצעות אמצעי תקשורת בין-מדינתיים.

התובעת האמריקנית לאה ב. פוליי מסרה: "משרד התובע ינקוט ביד נחרצת נגד כל מי שמנסה להפחיד או לפגוע בקהילות דתיות. לכל אמריקאי יש את הזכות לעבודתו בחופשיות וללא פחד. הקהילה היהודית, בפרט, סבלה רדיפות במשך מאות שנים, והעלייה באיומים ואלימות אנטישמית בשנים האחרונות מדאיגה אותנו. מעשים כאלה לא יתקבלו בשתיקה".

טד דוקס, סוכן בכיר ב-FBI בבוסטון, הוסיף: "מה שעשה ריארדון הוא נתעב. מתוך שנאה עמוקה, הוא איים באלימות על חברי הקהילה היהודית בשתי ערים שונות ואף על הקונסוליה הישראלית. גזר הדין הזה מחייב אותו על מעשיו ומהווה אזהרה לאחרים: איומים על חיי אדם נלקחים ברצינות".

ריארדון נעצר לראשונה בינואר 2024, לאחר שאיים על שני בתי כנסת במסצ'וסטס – Agudas Achim באטלבורו ו-Congregation Etz Chaim בשארון. איומיו כללו פגיעה פיזית, הפצצות של בתי כנסת ואיומים על חיי יהודים, כולל איום לפגוע בתינוקות. בין היתר אמר: "הגיע הזמן להכין את התנורים שוב. אני מקווה שתימחקו מעל פני האדמה".

החקירה גילתה כי בין אוקטובר 2023 לינואר 2024 התקשר ריארדון 98 פעמים לקונסוליה הישראלית בבוסטון והוציא אמירות אנטישמיות מלוות קללות גסות. בין השאר קרא לעובדי הקונסוליה: "אתם תולעים, אתם זוהמה, אתם נמוכים מבעלי חיים"; "מוות לישראל, השמדת היהודים".

לאחר שהודה בעבירות הפדרליות, שוחרר ריארדון בתנאים מוקדמים, אך הפר את תנאי השחרור. בפברואר 2025, לפי דיווחי בית המשפט, איים על עובד במתקן אחסון באפטון ואיים לפוצץ את האתר. התיק על עבירות אלו עדיין ממתין לטיפול במדינה.

ההודעה על גזר הדין פורסמה על ידי התובעת האמריקנית בשיתוף ה-FBI, עם סיוע של משטרות אתלבורו, אפטון ורנטהאם, משטרת מסצ'וסטס, משרד התובע במחוז בריסטול ושירות בתי הסוהר המקומי. המשפט התנהל באמצעות עו"ד טורי ב. קאמינגס ממחלקת זכויות אזרח והטרדה אנושית.