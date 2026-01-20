אירוע אנטישמי חמור התרחש השבוע בעיר פלובדיב שבבולגריה האירופאית: מספר אלמונים ריססו כתובת נאצה וצלבי קרס על שער בית הכנסת הקהילתי.

התקרית עוררה זעזוע עמוק בקרב הקהילה היהודית, ומשטרת פלובדיב פתחה בחקירה לבדיקת נסיבות האירוע ואיתור החשודים. "מדובר בחציית קו אדום וניסיון להטיל אימה על החיים היהודיים בעיר", מסרו גורמים בקהילה. בתיעוד ממצלמות האבטחה נראים המרססים כשהם צועדים ברחוב בסמוך לבית הכנסת. הם לבושי שחורים ועל פניהם מסכות קורונה - כך שקשה יותר לפענח את פרצופם.

כתובות הנאצה בבית הכנסת ( צילום: באדיבות המצלם )

הם נראים כאמור צועדים ליד בית הכנסת ולאחר שמוודאים שאיש לא צופה בהם, ניגשים אל הדלת ומרססים במהירות. אחד מהם מרסס את צלב הקרס, ואחר מכן לאחר מכן מרסס את המילה "יהודון" בבולגרית.

הרב מענדי מנדלזון, שליח חב"ד בעיר מסר בעקבות התקרית: "האירוע המקומם לא ירתיע אותנו, מול השנאה נמשיך להוסיף באור ולפעול בגאווה יהודית".

לדבריו, "פלובדיב היא עיר סובלנית ובטוחה, מדובר במעשה חריג ואנו עומדים בתיאום מתמיד עם כוחות המשטרה. אנו עומדים לפני חנוכת מרכז חדש לבית חב"ד, נמשיך למלא את שליחותנו ביתר שאת".