כיכר השבת
המשטרה פתחה בחקירה

תיעוד חמור: מגיעים עם מסכות באור יום לבית הכנסת, מרססים ובורחים

אלמונים ריססו צלבי קרס וכתובות נאצה על בית הכנסת בפלובדיב שבבולגריה והמשטרה פתחה בחקירה | שליח חב"ד: "מול השנאה נמשיך להוסיף באור ולפעול בגאווה יהודית" | תיעוד ממצלמות האבטחה - כך בוצעה התקרית (יהדות, בעולם)

אירוע אנטישמי חמור התרחש השבוע בעיר פלובדיב שבבולגריה האירופאית: מספר אלמונים ריססו כתובת נאצה וצלבי קרס על שער בית הכנסת הקהילתי.

התקרית עוררה זעזוע עמוק בקרב הקהילה היהודית, ומשטרת פלובדיב פתחה בחקירה לבדיקת נסיבות האירוע ואיתור החשודים.

"מדובר בחציית קו אדום וניסיון להטיל אימה על החיים היהודיים בעיר", מסרו גורמים בקהילה.

בתיעוד ממצלמות האבטחה נראים המרססים כשהם צועדים ברחוב בסמוך לבית הכנסת. הם לבושי שחורים ועל פניהם מסכות קורונה - כך שקשה יותר לפענח את פרצופם.

כתובות הנאצה בבית הכנסת (צילום: באדיבות המצלם)

הם נראים כאמור צועדים ליד בית הכנסת ולאחר שמוודאים שאיש לא צופה בהם, ניגשים אל הדלת ומרססים במהירות. אחד מהם מרסס את צלב הקרס, ואחר מכן לאחר מכן מרסס את המילה "יהודון" בבולגרית.

הרב מענדי מנדלזון, שליח בעיר מסר בעקבות התקרית: "האירוע המקומם לא ירתיע אותנו, מול השנאה נמשיך להוסיף באור ולפעול בגאווה יהודית".

לדבריו, "פלובדיב היא עיר סובלנית ובטוחה, מדובר במעשה חריג ואנו עומדים בתיאום מתמיד עם כוחות המשטרה. אנו עומדים לפני חנוכת מרכז חדש לבית חב"ד, נמשיך למלא את שליחותנו ביתר שאת".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר