600 מיליארד דולר | המתנה יוקרתית של אפל לטראמפ והשקעת הענק 

במהלך טקס שנערך לאחרונה בבית הלבן, העניק מנכ״ל אפל, טים קוק, לנשיא לשעבר דונלד טראמפ מתנה נוצצת במיוחד - לוח זכוכית מותאם אישית עם לוגו החברה וחריטה מוזהבת, על גבי בסיס עשוי זהב טהור (24 קראט) שמקורו ביוטה. המהלך, שנראה כאקט סמלי לכבוד השקת תכנית ייצור מקומית חדשה של אפל, העלה שאלות לגבי התאמתו לקוד ההתנהגות העסקי של החברה.

הלוח העגול, שהוכן מזכוכית מתקדמת מתוצרת קורנינג ונחרט בפירוט רב, נשא חריטות בולטות כדוגמת: "נשיא דונלד טראמפ", "תכנית הייצור האמריקאית של אפל", חתימתו של קוק, הסימון "מיוצר בארה"ב", והשנה - "2025". קוק ציין כי הלוח עוצב על ידי יוצא חיל הנחתים האמריקאי, וכינה את המתנה "יחידת אחת ויחידה".

הצגת המתנה התקיימה רגעים לפני שטראמפ הכריז על הרחבת ההשקעה של אפל בארצות הברית בהיקף של 100 מיליארד דולר נוספים - מה שמביא את ההתחייבות הכוללת של החברה ל-600 מיליארד דולר בפריסה של ארבע שנים. בין סעיפי התוכנית נמנים הקמת פס הייצור המתקדם בעולם לזכוכית חכמה בהרודסבורג, קנטקי, ויצירת למעלה מ-20 אלף משרות חדשות.

אך מאחורי גלימת הנימוסים והפרגון, עוררה המתנה יוקרתית זו תהיות ביחס לעמידה של אפל במדיניות האתיקה הפנימית שלה. בתקנון ההתנהלות העסקית של החברה מובהר באופן חד משמעי כי הענקת מתנות לבעלי תפקיד ציבוריים - כולל נשיאים - מוגבלת ל"פריטים בשווי סמלי של לא יותר מ-10 דולר", וללא אישור מוקדם מיחידת הציות הפוליטי של החברה. על פי מחיר הזהב הנוכחי, בסיס הלוח לבדו עשוי להיחשב למתנה בשווי אלפי דולרים – דבר החורג מהותית מהגבולות שהכתיבה אפל לעצמה.

הקשר בין מחוות הנימוס לבין תגובות מדיניות לא נעלם גם מעיני פרשנים, שציינו כי במקביל להכרזה על תוכנית ההשקעות, הכריז טראמפ על פטור ממכס לתאגידים שמתחייבים לייצור בתוך ארה"ב – צעד שצפוי לחסוך לאפל מיליארדים בשנים הקרובות, במיוחד לאור האיום בתעריפי מגן של 25% על ייבוא מוצרים מסין.

באמצעות מתנות סמליות מחושבות והשקעות עצומות, קוק ממשיך לפעול בזהירות דיפלומטית מול קובעי מדיניות - בין היתר בניסיון להבטיח עתיד תחרותי יותר לאפל בשוק הגלובלי המשתנה כל העת. השאלה שנותרת פתוחה היא האם גשרים פוליטיים מזהב משרתים את טובת הציבור - או רק את האינטרסים של החברות שמאחוריהם.