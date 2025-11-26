סגן שר החוץ של ארמניה, ואהאן קוסטניאן, הגיע אתמול (שלישי) לביקור בישראל, ונפגש עם אישים בכירים, במטרה לבחון פתיחת 'דף חדש' עם ישראל.

אחת היוזמות המרכזיות שלשמן הוא הגיע, היא פרויקט הנקרא TRIPP - גרסה אמריקנית מחודשת למסדרון תחבורתי שקידם נשיא אזרבייג'ן בשנים האחרונות, במטרה לחבר בין מדינות מרכז אסיה לאירופה דרך אזרבייג'ן וארמניה.

כפי שדווח רבות, הנשיא טראמפ העניק בשנה האחרונה גיבוי דיפלומטי לפרויקט, ובישראל רואים בכך הזדמנות לבחון שיתוף פעולה אזורי, לצד התקרבות מדודה לארמניה, שמקיימת קשרים אסטרטגיים עם איראן, שאף חתמה עמה הסכם נשק סודי, כפי שדווח בזמנו כאן ב'כיכר השבת'.

כזכור וכפי שדווח בהרחבה, כאן ב'כיכר השבת', במהלך השנים האחרונות דווחו תקריות וונדליזם נגד המרכז היהודי ובית הכנסת בירוואן, בירת ארמניה, שהותקף לפחות ארבע פעמים.

לאחרונה, פורסם סקר של הליגה נגד השמצה מצא שיעור גבוה יחסית של עמדות אנטישמיות בקרב מבוגרים בארמניה. עם זאת, נציגי הקהילה המקומית מדגישים, כי חיי הדת היהודית מתנהלים באופן חופשי וכי הרשויות אינן נוקטות כלפיהם מדיניות עוינת. הפער בין האירועים בשטח לבין המציאות היומיומית ממשיך להוות נקודה שמעסיקה את ישראל.

סוגיה רגישה נוספת היא המחלוקת סביב הרובע הארמני בעיר העתיקה בירושלים. הסכסוך התרחב לעימות ציבורי שכלל הפגנות, מסרים חריפים ברשתות החברתיות ופעילות של ארגונים המזוהים עם גורמים ארמניים ברחבי העולם.

בחלק מהקמפיינים נעשה שימוש בביטויים כמו "טיהור אתני" לתיאור המאבק על הקרקע, ניסוחים שישראל דוחה לחלוטין ומציגה את הסוגיה כסכסוך אזרחי בין הכנסייה לבין חברה פרטית, ללא מעורבות ממשלתית. עם זאת, עצם ההד הציבורי הפך את הנושא לרגיש ביחסים בין המדינות.

בזירה האזורית, הקשרים של ארמניה עם איראן ממשיכים להיות גורם מרכזי במערכת היחסים עם ירושלים. בשל בידודה הגיאוגרפי, ארמניה כזכור מקיימת שיתוף פעולה קבוע עם טהראן בתחומי אנרגיה, לוגיסטיקה ומסחר.

בין היתר פועל מזה שנים הסכם "גז תמורת חשמל" המוארך עד 2030, והיקף הסחר הדו-צדדי הגיע בשנים האחרונות לכ-700 מיליון דולר בשנה עם שאיפה ארמנית לעבור את רף שלושה מיליארד. דוחות מערביים, כולל פרסומים של OFAC האמריקאית, מצביעים על כך שאיראן עושה שימוש בארמניה כציר להעברת סחורות וציוד העוקפים סנקציות, אף שהממשלה הארמנית הכחישה דיווחים על עסקת נשק בין המדינות. עצם הרגישות סביב הקשר עם טהראן ממשיכה להיות גורם משמעותי ביחס הישראלי לארמניה.

במקביל לכך, הלובי הארמני בארצות הברית, שפועל זה עשרות שנים להשפיע על מדיניות החוץ האמריקאית, הביע בתקופה האחרונה ביקורת על שיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל לאזרבייג'ן.

במספר מאמרים שפורסמו בכלי תקשורת המזוהים עם הלובי הערבי הופיעה קריאה להתנות כל סנט של סיוע אמריקאי לישראל בהפסקה מאומתת של מכירת נשק לבאקו. בישראל ובאזרבייג'ן רואים מהלכים כאלה כניסיון לערער על מערכת היחסים האסטרטגית בין המדינות, המבוססת בעיקר על ההתמודדות המשותפת מול האיום האיראני.

הביקור הנוכחי של סגן שר החוץ הארמני קוסטניאן בירושלים שרוצה לקדם פרויקטים כלכליים ואזוריים רחבים, הוא רגיש ביותר בתקופה הנוכחית.

יחד עם זאת, בארמניה מבינים, כי במידה וירצו לעשות עסקים עם ישראל, הם יצטרכו להתחייב על ביטחון הקהילה היהודית בארמניה, לוותר על המאבק ברובע הארמני בירושלים, וכן לשפר את הנראות בעולם ביחסי ארמניה ואיראן והאופן שבו מוצגת ישראל בזירה הבינלאומית.